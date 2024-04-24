Могилу основателя «Короля и шута» разгромили в Петербурге | 360°

Общество 24 апреля 2024, 18:16 Могилу основателя «Короля и шута» разгромили в Петербурге Вандалы разгромили могилу лидера группы «Король и шут» Горшенева в Петербурге Andrei Ladygin / Russian Look / Global Look Press

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Вандалы надругались над местом захоронения легенды группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Они нарисовали свастики на его портретах, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами, сообщил Telegram-канал Mash.

Первый случай произошел в ночь на 19 апреля, а позже это повторилось снова. Фанаты рок-группы предположили, что это дело рук молодых людей, которые часто посещают местный компьютерный клуб. После времени, проведенного в виртуальном мире, они, по словам поклонников, зачастую устраивают хулиганские выходки.

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Чтобы спасти захоронение от дальнейшего разрушения, фанаты решили принять меры. Вечером они уносили портреты Горшенева, а утром возвращали их на место. Поклонники стерли свастики и принесли свежие цветы. Некоторые из них даже организовали дежурство.

Фанаты рок-группы обратились к администрации кладбища с просьбой установить камеры видеонаблюдения и организовать патрулирование. Также была создана петиция, призывающая городские власти предотвратить дальнейшее осквернение могилы музыканта.

Писатель Платон Беседин назвал Горшенева непримиримым борцом и истинным нонконформистом. По его словам, группа «Король и шут» открыла миру свою уникальную вселенную.