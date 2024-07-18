Музыкант Горшенев: разговоры о продолжении сериала «Король и Шут» ведутся

Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев дал большое интервью « Газете.ru ». В ходе беседы он рассказал, стоит ли ждать продолжения сериала «Король и Шут».

По словам музыканта, разговоры о создании второго сезона картины сейчас ведутся.

«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», — сообщил певец.

Он также отметил, что снять грамотный фильм про рок-коллектив мог только режиссер Алексей Герман — старший, добавило ИА НСН.