В список иноагентов попали бывший музыкант «Короля и Шута» и режиссер

Режиссер Иван Вырыпаев* и бывший музыкант группы «Король и Шут» Александр Балунов* пополнили список иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в пресс-релизе .

Также в реестр на этой неделе вошли абхазские оппозиционные журналистки Низфа Аршба* и Изида Чаниа*, стрит-арт художник Слава ПТРК* (Станислав Комиссаров*) и писатель Михаил Шишкин*.

Почти все они живут за границей и распространяли фейки о российской политике, активно выступая против специальной военной операции.

При этом из реестра исключили ликвидированную красноярскую региональную общественную организацию «Мы против СПИДа».

На прошлой неделе иноагентами признали писательницу Аллу Боссарт*, общественника Германа Обухова* и подкастера Андрея Аксенова*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов