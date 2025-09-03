Война Егора Крида и Мизулиной: так кто в России семейные ценности шатает?

Концерт Егора Крида в «Лужниках» превратился в одну из самых обсуждаемых тем этого дня. Все из-за критики Екатерины Мизулиной и хлесткого ответа общественнице со стороны музыканта. Кто поддержал артиста, а кто посчитал, что страстный танец и поцелуй на сцене — образец разврата, узнал 360.ru.

Суть конфликта Мизулиной и Крида Началось все с того, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ополчилась на артиста после концерта на стадионе, уличила его в разврате и призвала провести проверку. Крид молчать не стал и обвинил общественницу в других грехах, припомнив поцелуй с Шаманом на глазах «у восьмилетних ребят» в школе.

«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в „откровенном костюме“ (шорты и топ), исполненный красивой девушкой, и поцелуй с ней — это „развратные действия в отношении несовершеннолетних“ или это как-то может пошатнуть „семейные ценности нашей страны“», — написал артист.

Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Егор Крид

Там же певец назвал ненормальным разрушение чужих отношений в Год семьи (намек на развод Шамана из-за Мизулиной), а также постоянное написание постов с важными для страны темами вперемешку с тем, что «нельзя смешивать и взбалтывать». «Можно еще много чего сказать про этого „безгрешного ангела“, которая возомнила себя правосудием и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так *** чести», — отрезал Крид. В заключение он пообещал переделать и доработать номер, чтобы больше не давать никому возможности критиковать его подобным образом ради самопиара.

Мизулина после поста Крида заметила, что критиковала его концерт не только она, но и Виталий Бородин, движение «Сорок Сороков» и другие общественные деятели.

«Но форменная агония у организаторов и их покровителей произошла почему-то только после моего вчерашнего поста. Довольно глупо, ведь своими публикациями они еще больше привлекли внимание всего общества и правоохранительных органов к стриптиз-клубу на сцене „Лужников“», — развела руками глава «Лиги безопасного интернета».

Каждый раз, когда пытаются бороться со мной лично, забывают, что я лишь выражаю мнение людей, которые пришли в нашу организацию. Так было и будет всегда. В адрес лиги поступили обращения от родителей детей, которые были на мероприятии. Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети. Каждый из них готов лично написать заявление в СК. Поверьте, они это сделают. Екатерина Мизулина

Также Мизулина посоветовала тем, кому нравится стриптиз, ходить в стриптиз-клуб. Но использование репертуара таких заведений на сцене перед аудиторией почти в 90 тысяч человек, по ее мнению, выглядит неправильно. «Девочки-подростки теперь начнут повторять и танцевать стриптиз после этого концерта. Этого добивались организаторы? Если они хотят проводить такие мероприятия, то должны по закону ставить маркировку "18+". Предупреждать родителей, чтобы не покупали билеты детям. Всему свое время и место», — выразила уверенность общественница.

Вообще надо называть вещи своими именами. Этот концерт — очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время. <…> Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным* (иноагент) в Москве. Вектор вполне понятен. Екатерина Мизулина

Кто поддержал Крида в скандале с Мизулиной В защиту Крида выступил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. По его словам, проверять в первую очередь «надо того, кто создает скандалы». Он призвал Мизулину заняться полезными делами — провести субботник или помочь бедным, вместо того чтобы пиариться на известном имени.

Также Егора поддержал певец Сергей Трофимов. Он похвалил коллегу за поцелуй с девушкой на сцене. «Все говорят, что рождаемость надо как-то поднимать. А как — никто не говорит. А Егорка по-своему хоть с чего-то начал. Я считаю — гражданин и застрельщик позитивного тренда», — сказал он в беседе с 360.ru. Похвалила Егора и журналистка Ксения Собчак. По ее словам, он смело и честно обратил внимание на неподобающее поведение Екатерины Мизулиной. Ведущая поддержала позицию артиста и назвала его молодцом. Ничего странного в танце и поцелуе рэпера не разглядел и музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что все эти приемы «стары как мир» и в качестве примера рекомендовал посмотреть на танцовщиц «Мулен Руж» или «Фоли-Бержер» в Париже.

Волочкова против Крида Но были и те, кто заняли противоположную сторону. Например, балерина Анастасия Волочкова назвала выступление артиста попыткой привлечь внимание, а также «трешем и дичью». «На мой взгляд, как человека искусства, это как-то просто нелепо», — сказала 360.ru бывшая прима Большого театра. По ее мнению, происходящее вокруг Крида — не больше чем хайп. Также артистка вспомнила свою речь на ПМЭФ-2025 в июне, где поднимали тему популярности.

«Я сказала правду о том, что хайп — это кратковременное привлечение внимания к чему-либо. Это кратковременный ажиотаж», — отметила Волочкова.

По ее словам, настоящую популярность всегда приносит трудолюбие и работа над собой. Например, когда она поднималась по карьерной лестнице, не было соцсетей и хайпа. Всего приходилось достигать своими силами. «Сейчас можно любой дичью привлечь к себе внимание, но это показатель того, что, значит, уже больше нечем. Хотя, казалось бы, Егор Крид, человек состоявшийся, известный с потрясающими песнями», — заметила звезда. В заключение балерина выразила уверенность, что некоторые знаменитости идут на отчаянные поступки из-за конкуренции, потому что артистов слишком уж много, к тому же все взаимозаменяемые.

* Максим Галкин — признан иноагентом в России.