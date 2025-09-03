Что для Мизулиной разврат, для других банальщина. Как шоу Крида оценил критик Соседов

В «откровенных» танцах девушек на концерте певца Егора Крида нет ничего странного — это абсолютно нормально и старо как мир. Такое заявление 360.ru сделал журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.

«Абсолютно не вижу ничего в этом странного, они ж там не раздевались на сцене, поэтому мы уже все это видели в разных ипостасях, у разных артистов других. И не только у нас. Все это старо как мир», — подчеркнул он.

Соседов рекомендовал посмотреть на танцовщиц «Мулен Руж» или «Фоли-Бержер» в Париже.

«У нас такого никогда, конечно, не будет, пусть это будет в Париже, что-то должно быть эксклюзивное в каждой стране. А что там Егор Крид с кем-то там… Это вообще так неинтересно, так банально. Ну, танцевал, что там он пел, какой артист, Господи, боже мой, да там не о чем говорить», — заключил критик.

При этом поп-король российской эстрады Филипп Киркоров поддержал Крида.

«Разврат? По-моему все было в норме. Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань. Это все глупости!» — процитировал его «СтарХит».

Ранее танцы на концерте Крида раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обвинила певца в разврате и призвала провести проверку. Тот в ответ напомнил, что сама Мизулина целовалась с исполнителем Шаманом на глазах «у восьмилетних ребят».