«Возомнила себя правосудием». Крид жестко прошелся по Мизулиной

Певец Егор Крид резко отреагировал на критику директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по поводу откровенных танцев на стадионе «Лужники». Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале .

Мизулина обвинила певца в разврате и призвала провести проверку. Особенно ее возмутил поцелуй на концерте. По мнению главы Лиги безопасного интернета, мероприятие не соответствовало маркировке «12+».

«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в „откровенном костюме“ (шорты и топ), исполненный красивой девушкой, и поцелуй с ней — это „развратные действия в отношении несовершеннолетних“ или это как-то может пошатнуть „семейные ценности нашей страны“», — сказал Крид.

Также он обвинил Мизулину в том, что она сама расшатывает семейные ценности. Например — отношения с певцом Шаманом (настоящее имя — Ярослав Дронов). Артист назвал их наигранными, а саму Мизулину — разлучницей, которая влезла в брак певца. Кроме того, она целовалась с исполнителем на глазах «у восьмилетних ребят», напомнил он.

«Можно еще много чего сказать про этого „безгрешного ангела“, которая возомнила себя правосудием и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так много чести», — заключил Крид.

Ранее Егора Крида и его коллегу по цеху Андрея Смелянского (более известного как Toxis) обвинили в рекламе виски в совместном клипе. Против музыкантов возбудили уголовное дело.