«Сказал все как есть». Собчак восхитилась Кридом за выпад в адрес Мизулиной

Собчак: Крид не побоялся сказать правду о Мизулиной и Шамане

Рэпер Егор Крид поступил смело и честно, когда обратил внимание на неподобающее поведение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила журналистка Ксения Собчак.

Она отметила, что музыкант не побоялся напомнить о публичном разрыве певца Шамана с женой и новом романе с Мизулиной. Она поддержала позицию рэпера и назвала его молодцом.

«Сказал все как есть — Шаман бросил жену, которая его сделала от и до, ради Мизулиной. В год семьи. То есть, так и получается — разрушила», — подчеркнула Собчак.

Также журналистка уколола Мизулину, предположив, что она пытается расправиться с конкурентами своей новой пассии. По словам Собчак, Шаман, в отличие от Егора Крида, не может собрать стадион «Лужники».

Ранее глава Лиги безопасного интернета раскритиковала рэпера за танцевальный номер в откровенном костюме и поцелуй на концерте, у которого была маркировка «12+». В ответ музыкант напомнил, что Мизулина увела чужого мужа и целовалась с ним на глазах у школьников.