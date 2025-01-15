Появилась криминальная версия смерти мужа Анны Седоковой

Друг Тиммы Пугачев: судмедэксперты в Латвии усомнились в версии о самоубийстве

Выводы проведенной в Латвии судебно-медицинской экспертизы отличаются от результатов обследования тела баскетболиста Яниса Тиммы в России. Друг спортсмена Марк Пугачев сообщил в Instagram*, что бывший муж певицы Анны Седоковой мог умереть не по собственной воле.

«Экспертиза уже дала информацию конфиденциально, что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», — заявил он.

По словам Пугачева, латвийские судмедэксперты допустили версию о криминальной смерти Тиммы. Однако он призвал подписчиков не спешить с выводами и дождаться результатов расследования.

Тимма умер 17 декабря в Москве. Его близкие обвинили Седокову в доведении спортсмена до самоубийства. Церемония прощания прошла в Рижском крематории с участием его первой жены.

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