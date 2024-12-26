«Это трагедия». Первая жена Тиммы пожаловалась на расточительность Седоковой

Латвийский баскетболист Янис Тимма из-за своей второй супруги — певицы и экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой — перестал выплачивать алименты ребенку от прошлого брака и потерял связь с близкими. Об этом в Instagram* заявила первая жена спортсмена Сана Оша.

Женщина объяснила, что требовала от бывшего супруга положенные ребенку выплаты через суд.

«Была невыплата алиментов в течение двух лет и много других вещей <…> Никто не может завладеть чужим имуществом, пока не будет какого-то решения», — подчеркнула Оша.

По ее мнению, Седокова встала между ним и ребенком. Модель добавила, что из-за расточительности новой супруги спортсмен перестал быть богатым человеком.

«Его финансовое положение ухудшилось настолько, что он проводил последние дни своей жизни в хостеле. Это трагедия, которая дает повод задуматься многим мужчинам», — подытожила Оша.

Тимма покончил с собой в Москве на 33-м году жизни. Перед смертью он написал записку, в которой просил позвонить Седоковой.