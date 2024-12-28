В полиции проверят Седокову на причастность к доведению Тиммы до самоубийства

Близкие баскетболиста Яниса Тиммы уверены, что до самоубийства его довела бывшая жена Анна Седокова. Певицу проверят в полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, спортсмен все время знакомства с артисткой переживал из-за заработков, влез в долги, забросил карьеру и начал выпивать, а после развода находился в глубокой депрессии. Его поддерживал некий Шаман-индеец из Майами. Однако в роковую ночь Тимма по какой-то причине не стал ему звонить.

Баскетболист покончил с собой в Москве 17 декабря, на следующую ночь после дня рождения бывшей супруги. Его тело нашли в хостеле, рядом лежал телефон, на экране которого светилась просьба позвонить Анне. Накануне со спортсменом простились в Риге.