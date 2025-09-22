Успенская сказала о войне и довела Нагиева до судорог. Россияне в шоке: чего это он взвыл?

Фото: РИА «Новости»

Дмитрий Нагиев буквально накинулся на певицу Любовь Успенскую из-за ее слов о спецоперации и величии России. Видео этого выпада расфорсили в Сети. Большинство посмотревших констатировало: артист «прямо взвыл». С чем была связана столь бурная его реакция и крики «Люба! Какая война?» — большой вопрос. Но реакцию это вызвало крайне негативную.

Запретное слово

Спор из-за СВО между Нагиевым и Успенской разгорелся на днях на концерте королевы русского шансона. Актера пригласили на шоу ведущим. В перерыве между выступлениями звезда высказалась о политической ситуации в стране и выразила надежду, что когда-нибудь каждый день будет как праздник, ведь «скоро закончится война».

В ответ Нагиев громко спросил в микрофон: «Люба! Какая война?». Успенская поправилась, уточнив, что имеет в виду спецоперацию, и заявила, что после ее окончания Россия превратится в самую великую, сильную и непобедимую державу в мире.

Диалог артистов снял на телефон один из зрителей. Кадры быстро разлетелись по Telegram-каналам и стали предметом бурного обсуждения. На столь яркую реакцию шоумена россияне реагировали с иронией.

По мнению комментаторов, именно такие люди, как актер, культивируют и распространяют мифы о запрете в России определенных формулировок. При этом тот факт, что эти слова использовали высшие должностные лица, не стал для него убедительным аргументом.

Фото: РИА «Новости»

Всего «перекорежило» от свободы слова

«Вот такие, как этот, раскачивают повестку, что у нас в России нет свободы слова. Так и хочется спросить: пожил за рубежом? Много ты там говорил и свободы видел?» — поинтересовался один из пользователей.

По его словам, Нагиев боится «сам пукнуть» лишний раз в другой стране, а уличить россиян в чем-то — так сразу.

«Как будто кол осиновый вогнали, перекорежило», — заявил другой комментатор.

«Переметная сума. Стал стареть — и уселся на трех стульях. Похоже, с ТВ его попросили. И хорошо бы не видеть больше этого лысого нарцисса», — написал еще один участник обсуждения.

Другие комментаторы отметили, что от слов Успенской Нагиева «корежит». Он «прямо взвыл», когда услышал ее.

Фото: РИА «Новости»

В марте 2022 года Нагиев выложил в Сеть видеоролик на композицию Бориса Гребенщикова* «Поезд в огне» и подписал его неоднозначными размышлениями о любви и пожилых родных.

В апреле артист опубликовал свое черно-белое фото с подписью: «Может, хватит?». Кроме того, он отказался от ведения музыкальных церемоний, заявив, что награждать «действительно лучших музыкантов» уместнее в иное время. Параллельно Нагиев опровергал слухи о переезде в Дубай, заявляя: «Дима дома».

*Признан в России иностранным агентом.

