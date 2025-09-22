Успенская сказала о войне и довела Нагиева до судорог. Россияне в шоке: чего это он взвыл?
Дмитрий Нагиев буквально накинулся на певицу Любовь Успенскую из-за ее слов о спецоперации и величии России. Видео этого выпада расфорсили в Сети. Большинство посмотревших констатировало: артист «прямо взвыл». С чем была связана столь бурная его реакция и крики «Люба! Какая война?» — большой вопрос. Но реакцию это вызвало крайне негативную.
Запретное слово
Спор из-за СВО между Нагиевым и Успенской разгорелся на днях на концерте королевы русского шансона. Актера пригласили на шоу ведущим. В перерыве между выступлениями звезда высказалась о политической ситуации в стране и выразила надежду, что когда-нибудь каждый день будет как праздник, ведь «скоро закончится война».
В ответ Нагиев громко спросил в микрофон: «Люба! Какая война?». Успенская поправилась, уточнив, что имеет в виду спецоперацию, и заявила, что после ее окончания Россия превратится в самую великую, сильную и непобедимую державу в мире.
Диалог артистов снял на телефон один из зрителей. Кадры быстро разлетелись по Telegram-каналам и стали предметом бурного обсуждения. На столь яркую реакцию шоумена россияне реагировали с иронией.
По мнению комментаторов, именно такие люди, как актер, культивируют и распространяют мифы о запрете в России определенных формулировок. При этом тот факт, что эти слова использовали высшие должностные лица, не стал для него убедительным аргументом.
Всего «перекорежило» от свободы слова
«Вот такие, как этот, раскачивают повестку, что у нас в России нет свободы слова. Так и хочется спросить: пожил за рубежом? Много ты там говорил и свободы видел?» — поинтересовался один из пользователей.
По его словам, Нагиев боится «сам пукнуть» лишний раз в другой стране, а уличить россиян в чем-то — так сразу.
«Как будто кол осиновый вогнали, перекорежило», — заявил другой комментатор.
«Переметная сума. Стал стареть — и уселся на трех стульях. Похоже, с ТВ его попросили. И хорошо бы не видеть больше этого лысого нарцисса», — написал еще один участник обсуждения.
Другие комментаторы отметили, что от слов Успенской Нагиева «корежит». Он «прямо взвыл», когда услышал ее.
В марте 2022 года Нагиев выложил в Сеть видеоролик на композицию Бориса Гребенщикова* «Поезд в огне» и подписал его неоднозначными размышлениями о любви и пожилых родных.
В апреле артист опубликовал свое черно-белое фото с подписью: «Может, хватит?». Кроме того, он отказался от ведения музыкальных церемоний, заявив, что награждать «действительно лучших музыкантов» уместнее в иное время. Параллельно Нагиев опровергал слухи о переезде в Дубай, заявляя: «Дима дома».
*Признан в России иностранным агентом.