Усидеть на двух стульях не получится. Какой ультиматум предъявили Пугачевой и Вайкуле в Кремле
В Сети появилась информация, что певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле договорились до того, что ими заинтересовались в Кремле. Им якобы грозит полная конфискация имущества и отмена, если они не прекратят публично поддерживать Украину. Заберут ли у Примадонны ее «грязевой» замок и кому еще из беглых знаменитостей-русофобов стоит задуматься о будущем, выяснил 360.ru.
Какой ультиматум выдвинули Пугачевой и Вайкуле
По данным News.ru, беглым певицам жестко разъяснили последствия публичной поддержки Украины. Артисток могут признать иноагентами, а их имущество на территории России национализируют.
Чиновников возмутили слова Вайкуле на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, когда она призвала дать оружие Киеву. И это при том, что латвийская артистка называет себя пацифисткой. Пугачева же в тот момент молча стояла рядом, фактически одобряя заявление коллеги и подруги.
Высказывание Вайкуле взорвало соцсети. По словам инсайдеров, следующим в очереди на полную отмену может стать Валерий Меладзе.
Дальше — уголовное дело?
Юрист Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru отметил, латвийская артистка из-за своих русофобских высказываний стала кандидатом на уголовное дело.
«Конечно, решения должны принимать соответствующие органы», — пояснил он.
Это не первое скандальное заявление певицы. Осенью 2023 года Вайкуле призывала сносить советские памятники, которые якобы не имеют художественной ценности. Россию же и вовсе обвинила в том, что она «приватизировала День Победы и русский язык».
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин требовал тогда привлечь ее по статье о реабилитации нацизма. Отреагировал он и на ее высказывания в Юрмале. Бородин в разговоре с ТВЦ назвал артистку «предательницей России» и призвал объявить ее международный розыск.
Мы считаем, что она предательница России, которая работает на западные службы, выполняет западную повестку. Все делает непосредственно по указанию Запада.
Виталий Бородин
Глава ФПБК
Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале не менее жестко высказалась, заявив, что все они «сволочи и предатели». Она призвала тех, кто занимает руководящие посты в России, не прощать и не возвращать предателей-артистов. По ее словам, это будут «танцы на костях» тех, кто погиб в зоне спецоперации.
До чего допрыгались «две кормилицы» России и СССР?
Бородин недавно призвал исключить песни Пугачевой из патриотических мероприятий, подчеркнув, что она дискредитировала себя, сбежав из страны после начала спецоперации.
Если говорить об имуществе артистки, то пользователи в соцсетях поддержали идею о конфискации. Некоторые из них отметили, что артистка вместе с подругой пошли против России и ее лидера Владимира Путина. На их взгляд, вполне логично признать их иноагентами и забрать принадлежащее им имущество.
«Вайкуле никогда не скрывала, что ее предки воевали на стороне фашистов. Что вы хотите от наследницы преступников? У нее ненависть к русским в крови», — заявил один из комментаторов.
«Ну вот и допрыгались, кормилицы вы наши! Зря поперли против Путина, всей страной теперь ждем вашего позорного финала. Не на тех лошадок поставили, просчитались»», — иронично замет другой.
В начале года жители деревни Грязь, где находится замок Пугачевой, заявили, что его давно пора конфисковать, а лучше — «взорвать». По информации СМИ, дом начал разрушаться и покрываться плесенью.
У Вайкуле из недвижимости в России осталась только элитная квартира на Зоологической улице в Москве, сообщал «Абзац». Ее площадь — 114 квадратных метров, а стоимость оценивалась в 56 миллионов рублей.