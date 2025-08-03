Усидеть на двух стульях не получится. Какой ультиматум предъявили Пугачевой и Вайкуле в Кремле

В Сети появилась информация, что певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле договорились до того, что ими заинтересовались в Кремле. Им якобы грозит полная конфискация имущества и отмена, если они не прекратят публично поддерживать Украину. Заберут ли у Примадонны ее «грязевой» замок и кому еще из беглых знаменитостей-русофобов стоит задуматься о будущем, выяснил 360.ru.

Чиновников возмутили слова Вайкуле на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, когда она призвала дать оружие Киеву . И это при том, что латвийская артистка называет себя пацифисткой. Пугачева же в тот момент молча стояла рядом, фактически одобряя заявление коллеги и подруги.

По данным News.ru , беглым певицам жестко разъяснили последствия публичной поддержки Украины. Артисток могут признать иноагентами, а их имущество на территории России национализируют.

Это не первое скандальное заявление певицы. Осенью 2023 года Вайкуле призывала сносить советские памятники , которые якобы не имеют художественной ценности. Россию же и вовсе обвинила в том, что она «приватизировала День Победы и русский язык».

Юрист Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru отметил, латвийская артистка из-за своих русофобских высказываний стала кандидатом на уголовное дело.

Высказывание Вайкуле взорвало соцсети. По словам инсайдеров, следующим в очереди на полную отмену может стать Валерий Меладзе.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин требовал тогда привлечь ее по статье о реабилитации нацизма. Отреагировал он и на ее высказывания в Юрмале. Бородин в разговоре с ТВЦ назвал артистку «предательницей России» и призвал объявить ее международный розыск.

Мы считаем, что она предательница России, которая работает на западные службы, выполняет западную повестку. Все делает непосредственно по указанию Запада.

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале не менее жестко высказалась, заявив, что все они «сволочи и предатели». Она призвала тех, кто занимает руководящие посты в России, не прощать и не возвращать предателей-артистов. По ее словам, это будут «танцы на костях» тех, кто погиб в зоне спецоперации.

Бородин недавно призвал исключить песни Пугачевой из патриотических мероприятий, подчеркнув, что она дискредитировала себя, сбежав из страны после начала спецоперации.

Если говорить об имуществе артистки, то пользователи в соцсетях поддержали идею о конфискации. Некоторые из них отметили, что артистка вместе с подругой пошли против России и ее лидера Владимира Путина. На их взгляд, вполне логично признать их иноагентами и забрать принадлежащее им имущество.

«Вайкуле никогда не скрывала, что ее предки воевали на стороне фашистов. Что вы хотите от наследницы преступников? У нее ненависть к русским в крови», — заявил один из комментаторов.

«Ну вот и допрыгались, кормилицы вы наши! Зря поперли против Путина, всей страной теперь ждем вашего позорного финала. Не на тех лошадок поставили, просчитались»», — иронично замет другой.

В начале года жители деревни Грязь, где находится замок Пугачевой, заявили, что его давно пора конфисковать, а лучше — «взорвать». По информации СМИ, дом начал разрушаться и покрываться плесенью.