Лайма Вайкуле призвала дать Украине больше оружия

Украине нужно предоставить больше оружия, а не ограничивать лишь поддержкой в виде музыки. Об этом заявила латвийская певица Лайма Вайкуле, ее слова привело издание Baltnews .

Эпизод произошел на музыкальном фестивале «Рандеву», который состоялся в Юрмале с 25 по 27 июля.

В ходе общения с журналистами Вайкуле выразила надежду, что военный конфликт скоро завершится. Когда один из них предположил, что музыка способна приблизить мир между странами, певица резко ответила: «Лучше дать оружие Украине».

Юрист Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru отметил, что с подобными заявлениями Вайкуле может грозить уголовное дело.

«На мой взгляд, она с такими высказываниями — кандидат на уголовное дело. Конечно, решения должны принимать соответствующие органы», — сказал он.

Летом прошлого года Вайкуле заявила, что самые лучшие музыканты и певцы всегда были на Украине.