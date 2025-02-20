«Туда ему и дорога». Соседи Пугачевой и Галкина захотели избавиться от замка беглых звезд

Соседи Пугачевой и Галкина устали от их замка: устроили Куршавель в Грязи!

Соседи сбежавших из России певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в деревне Грязь жаждут избавиться от замка знаменитостей. Об этом рассказал местный житель в беседе с News.ru.

По его словам, этому особняку там не место. Никого не волнует судьба роскошного дома, который по данным СМИ, стал разрушаться и покрываться плесенью без хозяев.

«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», — сказал собеседник издания.

Также журналисты спросили у двух местных жительниц по поводу замка. Они отметили, что разрушение дома никак их не расстраивает.

«Да пусть разрушается. Туда ему и дорога», — сказали женщины.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что состояние замка Пугачевой и Галкина* сильно ухудшилось без жильцов. На стенах дома появилась плесень, с крыши обвалилась кирпичная кладка, а некоторые фрагменты заржавели.

* Признан иноагентом в России.