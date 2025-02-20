«Туда ему и дорога». Соседи Пугачевой и Галкина захотели избавиться от замка беглых звезд
Соседи Пугачевой и Галкина устали от их замка: устроили Куршавель в Грязи!
Соседи сбежавших из России певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в деревне Грязь жаждут избавиться от замка знаменитостей. Об этом рассказал местный житель в беседе с News.ru.
По его словам, этому особняку там не место. Никого не волнует судьба роскошного дома, который по данным СМИ, стал разрушаться и покрываться плесенью без хозяев.
«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», — сказал собеседник издания.
Также журналисты спросили у двух местных жительниц по поводу замка. Они отметили, что разрушение дома никак их не расстраивает.
«Да пусть разрушается. Туда ему и дорога», — сказали женщины.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что состояние замка Пугачевой и Галкина* сильно ухудшилось без жильцов. На стенах дома появилась плесень, с крыши обвалилась кирпичная кладка, а некоторые фрагменты заржавели.
* Признан иноагентом в России.