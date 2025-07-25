Песни Пугачевой потребовали исключить из патриотических мероприятий

Песни уехавшей из России Аллы Пугачевой хотят убрать из патриотических мероприятий. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале .

С этим предложением он обратился к министру культуры России Ольге Любимовой.

Бородина напомнил, что примадонна дискредитировала себя тем, что покинула страну вскоре после начала спецоперации.

«Ее позиция неоднозначна, мы имеем право поставить такой вопрос», — обратил внимание глава ФПБК.

В середине июля Пугачеву заметили на прогулке в сопровождении охранников в Юрмале. До этого певица призналась, что у нее начали трястись руки. Это стало особенно заметно в момент съемки приготовления завтрака ее супругом Максимом Галкиным*.

*Признан в России физлицом-иноагентом.