Сегодня 20:00 Умерла первая немецкая супермодель: чем запомнилась Верушка фон Лендорф Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Мода

Модели

Женщины

Мир

В Берлине в возрасте 87 лет скончалась первая немецкая супермодель Вера фон Лендорф, известная как Верушка. Ее лицо украшало обложки Vogue и считалось самым красивым в мире. Как жила и чем запомнилась графиня — в материале 360.ru.

Биография Веры фон Лендорф Имя Вершуки при рождении — Вера Готлибе Анна, графиня фон Лендорф-Штайнорт. Она родилась 14 мая 1939 года в Кенигсберге (ныне Калининград) в семье аристократов. Ее отец, Генрих фон Лендорф, был участником заговора немецких офицеров против Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. После провала покушения его арестовали, 4 сентября повесили в берлинской тюрьме. Верушке было всего пять лет.

Фото: стоп-кадр из фильма «Фотоувеличение»

Репрессиям нацистов подверглась вся семья. Мать Верушки отправили в трудовой лагерь, саму девочку с сестрами поместили в детское учреждение нацистского режима. После войны семья лишилась родового поместья.

Интересно История рода Лендорфов связана с замком Прейсиш-Эйлау, переданным семье герцогом Пруссии Альбрехтом в XVI веке.

Карьера в моде В мир моды Вера пришла в конце 1950-х годов. Она сама придумала себе псевдоним Верушка, иронизируя над высоким ростом, который достигал 183 сантиметров. В 1959 году она отправилась во Флоренцию, где изучала дизайн и искусство. В 1960-е модель покорила Париж и Нью-Йорк, снималась для американского журнала Vogue и работала с известными фотографами, в том числе Ричардом Аведоном и Ирвингом Пенном. Модель стала музой художника Сальвадора Дали и прославилась на весь мир благодаря роли в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» 1966 года.

Интересно Финальный эпизод «Фотоувеличения» с мимами, играющими в теннис без мяча, стал знаменитым. Главный герой, фотограф Томас, во время прогулки в парке видит эту сцену. Один из мимов «посылает» воображаемый мяч за сетку, он «падает» рядом с Томасом. Фотограф сначала недоумевает, но потом «поднимает» невидимый мяч и возвращает его взмахом руки. Вскоре после этого фигура героя исчезает из кадра — перед зрителем пустой зеленый газон. Сцена стала одним из самых узнаваемых образов в мировом кино — она точно передает главный посыл фильма: реальность часто сложнее и туманнее, чем мы хотим ее видеть.

Фото: стоп-кадр из фильма «Фотоувеличение»

К середине 1970-х Верушка практически ушла из мира моды и связывала это с изменениями в Vogue. В 2009 году она вспомнила слова нового редактора журнала Грейс Мирабелла.

[Она] хотела, чтобы я стала буржуазной, я такой быть не хотела. После этого я долгое время не работала моделью.

Однако мода осталась очарованной харизмой и скулами Верушки. В 1994 года она снова появилась на подиуме, блистая на показах Chanel и Donna Karan. В 2010-м — на показе коллекции модельера Джайлза Дикона, в 2017-м — на страницах лукбука Acne Studios. Тогда Верушке было 78 лет, на снимках она предстала в укороченной джинсовке и кожаных брюках.

Фото: РИА «Новости»

Смерть Верушки О смерти супермодели стало известно 25 ноября 2026 года — она скончалась в возрасте 87 лет в своем доме в Берлине в окружении близких. Причина смерти не раскрывалась, сообщило издание Bild со ссылкой на родственника покойной звезды.