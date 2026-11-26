Шутка не удалась. Как поссорились Виктория Лопырева с Лизой Моряк
Актриса Лиза Моряк и модель Виктория Лопырева никогда не были близкими подругами, а сейчас стали едва ли не врагами. Поводом стал шутливый намек Моряк на то, что Лопырева якобы безрезультатно флиртовала с ее мужем Сариком Андреасяном на мероприятии. Лопырева иронию не оценила. Что было дальше — в материале 360.ru.
Ролик раздора
Все началось с появления видео с премии VOICE Man Awards, где Лопырева сидела рядом с мужем Моряк Сариком Андреасяном. Авторы публикации обратили внимание на то, что Андреасян «опять скучает один без жены». Лиза Моряк в это время находилась с детьми в Дубае.
Белокурая Лопырева выглядела, как всегда, эффектно, широко улыбалась, касалась волос. Ее поведение при желании можно было расценить как флирт. Впрочем, женатый Андреасян даже не повернулся к ней, что и стало поводом для едких шуток Моряк.
Она записала ироничный ролик, на котором заявила: «Знаете, это называется „приворот“, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо. Поэтому в следующий раз, когда садитесь перед моим мужем, — лучше садитесь напротив».
Реакции фанатов
После этого, судя по всему, на модель посыпались гневные комментарии.
Волна неожиданного хейта настигла Лопыреву в театре, куда она пришла с мужем Игорем Булатовым. Она сразу написала Моряк — осведомилась, «все ли ок», и пояснила, что не может посмотреть адресованное ей видео, но, «судя по всему, шутка не очень удалась», потому что «народ стал присылать всякую [ерунду]». Виктория добавила, что они с Булатовым очень удивились.
Моряк ответила: «Мы просто пошутили, все очень весело», выразила надежду на то, что не обидела Лопыреву.
«Вика, я очень надеюсь на твое ЧЮ! Оставь лучше коммент», — весело призвала Лиза.
Модель действительно отреагировала на происходящее, но довольно резко, без всякого юмора. Она выложила фрагмент переписки с Моряк и прокомментировала: «Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко».
У актрисы тоже оказалось немало хейтеров, которые встали на сторону Лопыревой. Моряк обозвали «неуверенной в себе теткой с тремя детьми», а Виктории признавались в любви и восхищении: «Настолько эффектная женщина, что ей достаточно поправить волосы, чтобы чужая жена сняла про нее целый фильм».
«Вы прекрасны! У замужних подгорает. Вас хотели унизить, но унизили этим только себя», — заметила одна из подписчиц модели.
Та ответила на комментарий еще более резкой критикой в сторону жены Андреасяна: «Я думаю, что подгорает, как вы написали, у глупых и неуверенных в себе, а замужем женщина или нет — неважно».
Попытка объясниться
Лизе Моряк пришлось оправдываться перед пользователями. Она записала еще одно видео, в котором заявила, что просто хотела пошутить и не ставила целью никого обидеть. По ее мнению, главной проблемой стала бурная реакция окружающих.
Я рада прямо от души тем, кто понял и посмеялся: «Лиза, ты жжешь», кто увидел в этом легкую самоиронию жены, которая любит подколоть своего мужа. Теперь про остальное. Заварили эту кашу, к сожалению, сами подписчики. Посыл ролика был вообще не в том, чтобы кого-то задеть.
Лиза Моряк
актриса
По словам
Моряк подчеркнула, что «не хотела ни на кого лить грязь», а на месте Виктории могла быть любая другая женщина — забавной была сама ситуация.
Тем, кто заподозрил актрису в неуверенности в себе, она ответила, что в этом случае «сидела бы рядом, дергала» мужа, а не уехала в Дубай, без проблем отпустив его на мероприятие в одиночку.
Но, похоже, ни обиженная Лопырева, ни вставшие на ее сторону пользователи не оценили попытки Моряк сгладить углы. Один из комментаторов обратил внимание на то, что первоначально Лиза «передразнивала поведение именно Вики», а потом решила выкрутиться, что было «максимально глупо».
Виктория с этим согласилась.
«Когда очень хочется славы любой ценой. С кино, видимо, не очень получается. Только по блату», — едко заметила она.
На самом деле с карьерой Моряк, похоже, все в порядке: несмотря на то, что она недавно родила Андреасяну третьего ребенка, Лиза продолжает активно сниматься. В 2026 году она участвовала в проектах «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино» (в роли мамы Дяди Федора). В 2027 году планируется выход фильма Андреасяна «Война и мир», в котором его супруга сыграет Элен Курагину.
Да и в семейной жизни все гладко, по крайней мере, так кажется со стороны.
Лиза познакомилась с будущим мужем на съемках фильма «Девушки бывают разные». Тогда Моряк была начинающей актрисой. Позже она признавалась, что ее очень тронуло то, что режиссер в нее поверил. О романе речь не шла — Андреасян был в браке. Жена, Алена Тимченко, родила ему двух сыновей.
Сарик отмечает, что актриса понравилась ему почти сразу. Он решил уйти из прежней семьи и не пожалел об этом.
Андреасян и Моряк поженились в 2022 году. На тот момент Лиза уже ждала дочь Элизабет. В мае 2025 года родилась Шарлиз, а в сентябре 2026-го на свет появился Эдмон.
Всплыли скандалы прошлого
Моряк утверждает, что не разрушала семью и «пальцем не тронула Андреасяна до того момента, как он оформил развод». Но это не помешало людям на фоне теперешнего скандала припомнить ей историю их знакомства. Не пощадили и Лопыреву — раскопали, что она якобы увела Булатова из семьи, когда его жена Тата Карапетян была беременна.
Модели приписывали романы со многими знаменитостями — от певца Влада Топалова до хоккеиста Александра Овечкина. В 2013 году Виктория провела свадебную церемонию на Бали с футболистом Федором Смоловым, однако официально они не поженились.
В 2017 году состоялась ее пиар-помолвка с певцом Николаем Басковым. Поклонники сомневались в их искренности с самого начала.
Два года спустя у Лопыревой появился «настоящий» муж — бизнесмен Игорь Булатов. У пары есть сын Марк Лионель. Несколько лет назад ходили слухи о расставании супругов, но в 2025 году они вновь стали появляться на людях вместе.
В свете последних событий подписчики дошли до мысли о том, что Лопырева могла бы составить с Сариком красивую пару. Возможно, Моряк тоже так показалось и она замаскировала иронией подлинную ревность. А может, действительно произошло недоразумение и никаких скрытых смыслов у шутки Лизы не было.
В любом случае скандал сработал на пользу обеим знаменитостям: подписчиков у них прибавилось. Если вдруг это тоже был пиар-ход, он удался.