Сегодня 06:00 Шутка не удалась. Как поссорились Виктория Лопырева с Лизой Моряк Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Актриса Лиза Моряк и модель Виктория Лопырева никогда не были близкими подругами, а сейчас стали едва ли не врагами. Поводом стал шутливый намек Моряк на то, что Лопырева якобы безрезультатно флиртовала с ее мужем Сариком Андреасяном на мероприятии. Лопырева иронию не оценила. Что было дальше — в материале 360.ru.

Ролик раздора

Все началось с появления видео с премии VOICE Man Awards, где Лопырева сидела рядом с мужем Моряк Сариком Андреасяном. Авторы публикации обратили внимание на то, что Андреасян «опять скучает один без жены». Лиза Моряк в это время находилась с детьми в Дубае. Белокурая Лопырева выглядела, как всегда, эффектно, широко улыбалась, касалась волос. Ее поведение при желании можно было расценить как флирт. Впрочем, женатый Андреасян даже не повернулся к ней, что и стало поводом для едких шуток Моряк.

Фото: РИА «Новости»

Она записала ироничный ролик, на котором заявила: «Знаете, это называется „приворот“, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо. Поэтому в следующий раз, когда садитесь перед моим мужем, — лучше садитесь напротив».

Реакции фанатов

После этого, судя по всему, на модель посыпались гневные комментарии. Волна неожиданного хейта настигла Лопыреву в театре, куда она пришла с мужем Игорем Булатовым. Она сразу написала Моряк — осведомилась, «все ли ок», и пояснила, что не может посмотреть адресованное ей видео, но, «судя по всему, шутка не очень удалась», потому что «народ стал присылать всякую [ерунду]». Виктория добавила, что они с Булатовым очень удивились. Моряк ответила: «Мы просто пошутили, все очень весело», выразила надежду на то, что не обидела Лопыреву. «Вика, я очень надеюсь на твое ЧЮ! Оставь лучше коммент», — весело призвала Лиза.

Фото: РИА «Новости»

Модель действительно отреагировала на происходящее, но довольно резко, без всякого юмора. Она выложила фрагмент переписки с Моряк и прокомментировала: «Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко». У актрисы тоже оказалось немало хейтеров, которые встали на сторону Лопыревой. Моряк обозвали «неуверенной в себе теткой с тремя детьми», а Виктории признавались в любви и восхищении: «Настолько эффектная женщина, что ей достаточно поправить волосы, чтобы чужая жена сняла про нее целый фильм». «Вы прекрасны! У замужних подгорает. Вас хотели унизить, но унизили этим только себя», — заметила одна из подписчиц модели. Та ответила на комментарий еще более резкой критикой в сторону жены Андреасяна: «Я думаю, что подгорает, как вы написали, у глупых и неуверенных в себе, а замужем женщина или нет — неважно».

Попытка объясниться

Лизе Моряк пришлось оправдываться перед пользователями. Она записала еще одно видео, в котором заявила, что просто хотела пошутить и не ставила целью никого обидеть. По ее мнению, главной проблемой стала бурная реакция окружающих.

Я рада прямо от души тем, кто понял и посмеялся: «Лиза, ты жжешь», кто увидел в этом легкую самоиронию жены, которая любит подколоть своего мужа. Теперь про остальное. Заварили эту кашу, к сожалению, сами подписчики. Посыл ролика был вообще не в том, чтобы кого-то задеть. Лиза Моряк актриса

По словам

Моряк подчеркнула, что «не хотела ни на кого лить грязь», а на месте Виктории могла быть любая другая женщина — забавной была сама ситуация. Тем, кто заподозрил актрису в неуверенности в себе, она ответила, что в этом случае «сидела бы рядом, дергала» мужа, а не уехала в Дубай, без проблем отпустив его на мероприятие в одиночку.

Фото: РИА «Новости»

Но, похоже, ни обиженная Лопырева, ни вставшие на ее сторону пользователи не оценили попытки Моряк сгладить углы. Один из комментаторов обратил внимание на то, что первоначально Лиза «передразнивала поведение именно Вики», а потом решила выкрутиться, что было «максимально глупо». Виктория с этим согласилась. «Когда очень хочется славы любой ценой. С кино, видимо, не очень получается. Только по блату», — едко заметила она.

На самом деле с карьерой Моряк, похоже, все в порядке: несмотря на то, что она недавно родила Андреасяну третьего ребенка, Лиза продолжает активно сниматься. В 2026 году она участвовала в проектах «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино» (в роли мамы Дяди Федора). В 2027 году планируется выход фильма Андреасяна «Война и мир», в котором его супруга сыграет Элен Курагину. Да и в семейной жизни все гладко, по крайней мере, так кажется со стороны.

Фото: РИА «Новости»

Лиза познакомилась с будущим мужем на съемках фильма «Девушки бывают разные». Тогда Моряк была начинающей актрисой. Позже она признавалась, что ее очень тронуло то, что режиссер в нее поверил. О романе речь не шла — Андреасян был в браке. Жена, Алена Тимченко, родила ему двух сыновей. Сарик отмечает, что актриса понравилась ему почти сразу. Он решил уйти из прежней семьи и не пожалел об этом. Андреасян и Моряк поженились в 2022 году. На тот момент Лиза уже ждала дочь Элизабет. В мае 2025 года родилась Шарлиз, а в сентябре 2026-го на свет появился Эдмон.

Всплыли скандалы прошлого

Моряк утверждает, что не разрушала семью и «пальцем не тронула Андреасяна до того момента, как он оформил развод». Но это не помешало людям на фоне теперешнего скандала припомнить ей историю их знакомства. Не пощадили и Лопыреву — раскопали, что она якобы увела Булатова из семьи, когда его жена Тата Карапетян была беременна. Модели приписывали романы со многими знаменитостями — от певца Влада Топалова до хоккеиста Александра Овечкина. В 2013 году Виктория провела свадебную церемонию на Бали с футболистом Федором Смоловым, однако официально они не поженились. В 2017 году состоялась ее пиар-помолвка с певцом Николаем Басковым. Поклонники сомневались в их искренности с самого начала. Два года спустя у Лопыревой появился «настоящий» муж — бизнесмен Игорь Булатов. У пары есть сын Марк Лионель. Несколько лет назад ходили слухи о расставании супругов, но в 2025 году они вновь стали появляться на людях вместе.

Фото: РИА «Новости»

В свете последних событий подписчики дошли до мысли о том, что Лопырева могла бы составить с Сариком красивую пару. Возможно, Моряк тоже так показалось и она замаскировала иронией подлинную ревность. А может, действительно произошло недоразумение и никаких скрытых смыслов у шутки Лизы не было. В любом случае скандал сработал на пользу обеим знаменитостям: подписчиков у них прибавилось. Если вдруг это тоже был пиар-ход, он удался.