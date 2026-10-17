Турецкий певец и автор множества хитов Таркан отмечает сегодня 54-летие. Артисту, поющему на родном языке, благодаря упорству и таланту удалось добиться ошеломляющей известности и стать кумиром фанатов по всему миру.

Работал на свадьбах и в барах

Стать музыкальным символом Турции Таркану удалось далеко не сразу. Певец родился в небольшом немецком городке Альцай, но в подростковом возрасте вместе с семьей вернулся на родину. Чтобы стать профессиональным музыкантом, он начал учиться музыке в городе Карамюрселе, а затем отправился продолжать обучение в Стамбульскую музыкальную академию.

Порой исполнителю приходилось непросто — чтобы заработать себе на жизнь, он пел на свадьбах, в барах и кафе. Отчаявшись, Таркан решил переехать обратно в Германию, но перед самым отъездом познакомился с владельцем известного лейбла İstanbul Plak Мехметом Сеютоглу.

Огромное влияние на певца также оказал в этот период Озан Чолаколу — молодой композитор, который поможет создать ему фирменный стиль главных хитов. Благодаря новым коллегам Таркан выпустил в 1992 году альбом Yine Sensiz («Снова без тебя»), который тут же стал популярным.