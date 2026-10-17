Турецкому Майклу Джексону — 54. Как Таркану удалось завоевать мировую поп-сцену
Турецкий певец Таркан отмечает 54-летие
Турецкий певец и автор множества хитов Таркан отмечает сегодня 54-летие. Артисту, поющему на родном языке, благодаря упорству и таланту удалось добиться ошеломляющей известности и стать кумиром фанатов по всему миру.
Работал на свадьбах и в барах
Стать музыкальным символом Турции Таркану удалось далеко не сразу. Певец родился в небольшом немецком городке Альцай, но в подростковом возрасте вместе с семьей вернулся на родину. Чтобы стать профессиональным музыкантом, он начал учиться музыке в городе Карамюрселе, а затем отправился продолжать обучение в Стамбульскую музыкальную академию.
Порой исполнителю приходилось непросто — чтобы заработать себе на жизнь, он пел на свадьбах, в барах и кафе. Отчаявшись, Таркан решил переехать обратно в Германию, но перед самым отъездом познакомился с владельцем известного лейбла İstanbul Plak Мехметом Сеютоглу.
Огромное влияние на певца также оказал в этот период Озан Чолаколу — молодой композитор, который поможет создать ему фирменный стиль главных хитов. Благодаря новым коллегам Таркан выпустил в 1992 году альбом Yine Sensiz («Снова без тебя»), который тут же стал популярным.
Путь к славе
Настоящий международный успех пришел к нему в конце 1990-х благодаря хитам Şımarık («Избалованная») и Şıkıdım («Шикыдым»), которую в русском переложении «Ой, мама, шика дам» позже перепоет Филипп Киркоров.
Второй альбом Таркана Aacayipsin («Ты потрясающая») появился в мае 1994 года и мгновенно разошелся миллионными тиражами как в Турции, так и в странах Европы. В итоге имя певца прогремело по всему миру, он радовал поклонников концертами и снимал клипы.
В начале двухтысячных образ Таркана копировали многие турецкие мужчины, а его прическа из ролика Kuzu Kuzu («Ягненок») стала самой модной в салонах страны. Всего за свою творческую карьеру Таркан выпустил 11 альбомов, не считая синглов и сборников.
Артист продолжает активно заниматься музыкой. Его последний альбом вышел в 2024 году и получил название "Kuantum 51" («Квантум 51») — в честь возраста певца.
Помимо музыки, Таркан увлекся выращиванием овощей и фруктов: на своей вилле в пригороде Стамбула он держит цитрусовый сад и огород. Певец часто публикует фотографии семьи — жены Пынар и дочери Лии. Поклонники отмечают, что в свои годы артист находится в прекрасной форме и по-прежнему выглядит молодо и стильно.