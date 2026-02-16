Сегодня 11:21 Трамп может выгнать из США Панина, Шпака и Поперечного: как работает указ 1798 года Панина и Шпака могут выдворить из США 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/CNP / AdMedia/Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

За прошлый год и январь 2026-го из США в Россию депортировали порядка 350 беглецов. В миграционных тюрьмах ждут депортации еще 800 россиян. Угроза выдворения нависла и над известными скандальными личностями — Паниным**, Шпаком* и Поперечным*.

Компетентные органы России пока не обнародовали данные. Однако организация RADR, или «Русская Америка за демократию в России», подсчитала, что в 2025 году из США и через транзит в Россию отправились три чартерных рейса с депортированными россиянами — в каждом около 60–70 человек. Это были люди, которые просили политического убежища, но получили отказ. Миграционная служба США решила, что их жизни на родине не в опасности.

Настроение у большинства российских релокантов в США […] не очень хорошее. В первую очередь — из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации Алексей Марков генконсул РФ в Нью-Йорке

В 2026 году число депортированных значительно вырастет, отмечает Life.ru. Только за январь этого года уже отправили два рейса с релокантами. В иммиграционных изоляторах ожидают решения суда о депортации до 800 россиян. Там их приходится очень туго - камеры переполненные, большинство соседей - иранцы, строгий распорядок и жесткая охрана. При этом в ускоренном порядке, без рассмотрения дел, из США могут выдворить пять тысяч россиян. Они находятся в стихийном лагере беженцев на границе с Мексикой. Даже если они попросят политического убежища, их сразу депортируют без разбирательств.

Фото: CNP/ AdMedia / www.globallookpress.com

Почему США выгоняют беглых российских звезд? Президент США Дональд Трамп ранее объявил о радикальных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией и злоупотреблениями статусом политического убежища. Он подписал указ, приостанавливающий проход нелегальных мигрантов через южную границу. Американский лидер также сослался на Акт о враждебных иностранцах, принятый в 1798 году в рамках закона «Об иностранцах и подстрекательстве к мятежу». Этот акт ранее применялся во время Англо-американской войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Тогда его целью было интернирование граждан стран-противников. Российские звезды-скандалисты тоже оказались под угрозой депортации из США. Среди них бодибилдер Александр Шпак*, актер Алексей Панин**и комик Данила Поперечный*. Они живут в Штатах на птичьих правах.

Фото: РИА «Новости»

Шпак — в сарае, Поперечный — на мели, а Панин — с липой Блогер Александр Шпак * пару месяцев назад за 85 тысяч долларов купил участок в 3,5 гектара рядом с горным городом Юрика-Спрингс в штате Арканзас. Однако дома на этой земле пока нет. Скандальному фрику приходится жить в трейлере или в сарае. Актер Алексей Панин ** заявил о получении американской грин-карты еще в ноябре 2024 года, но это не подтверждено официальными источниками. Единственным доказательством его слов стала карточка, которой он похвастался в соцсетях, так быстро показал на видео, что ничего нельзя было разглядеть. Однако в американских базах данных информация о Панине** отсутствует. Стендап-комик Данила Поперечный* мыкается в США по съемным квартирам. Одно из его последних пристанищ находилось в элитном жилом комплексе в Лос-Анджелесе. Арендная плата составляла от 3500 долларов в месяц. Однако со временем артисту стало не хватать средств на такое дорогое жилье, и он занялся поисками альтернативных вариантов. При этом сам Поперечный* опроверг слухи о том, что его могут депортировать из США по указу Трампа о выдворении нелегальных мигрантов.

Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью «Дюшес» из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой. Данила Поперечный* комик

У некоторых российских звезд-релокантов ситуация намного лучше. Например, в 2025 году стендап-комик Александр Незлобин* и музыкант Максим Покровский* приобрели недвижимость в США. Незлобин* стал владельцем квартиры в Лос-Анджелесе за 800 тысяч долларов. Покровский* же купил таунхаус в Бруклине, заплатив 1,5 миллиона долларов. Он еще в 2016 году переехал жить в США, у него есть американский паспорт. *Признан в России иностранным агентом **Признан иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга