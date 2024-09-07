Сегодня 22:14 «Силиконовый» качок. Кто такой Александр Шпак и за что его решили посадить в тюрьму Отец блогера Шпака Константин заявил, что давно не следит за сыном 0 0 0 Фото: Соцсети Общество

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Известный бодибилдер и блогер, уроженец Ленинграда Александр Шпак прославился благодаря своей весьма необычной внешности. Мужчина перенес большое количество пластических операций, покрыл тело татуировками, сделал пирсинг и стал размещать в Сети провокационные фотографии и посты. Несколько лет назад он сбежал за границу. Недавно блогера приговорили к восьми годам тюрьмы. Что еще известно о бодибилдере, и за что его решили отправить за решетку — в материале 360.ru.

Кто такой Александр Шпак Будущая звезда Instagram* родился 1 апреля 1979 года в Северной столице, по знаку зодиака — Овен. Отец мальчика был военным, мама — педагогом. За время службы папы семья сменила не один город и пожила даже в Заполярье. Шпака в большей степени воспитывали бабушка и мать, поэтому ребенок получил женское воспитание. Отец все же внес свою лепту, заставляя сына регулярно тренироваться в спортзале на брусьях и турнике. Маленький Александр сел за учебную скамью уже в пять лет. После школы он поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет и изучал там сразу два направления: финансовый менеджмент и фондовый рынок.

Фото: Соцсети

Шпак-бодибилдер и Шпак-блогер Александр начал карьеру бодибилдера с 12 лет — именно с этого возраста он не расставался с «железом». Хорошая конституция тела и непомерное желание помогли парню быстро приобрести внушительные габариты. До сумасшедших преображений Шпак был ничем не примечательным качком. В течение длительного времени он работал тренером-консультантом, разрабатывал программы упражнений, подбирал нужное питание и биодобавки, проводил тренировки в спортзале и онлайн. Позже бодибилдер открыл свой спортивный магазин и стал фигурантом дела — он продавал запрещенные анаболики. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но срок он отбывал условно. Из-за этого события парня не раз засветили в новостях, а затем его стали приглашать в телешоу. Александр захотел прославиться и сделал это весьма оригинальным способом: ему провели минимум пять пластических операций. Мужчина стал наносить макияж, красить волосы и наряжаться в вызывающие вещи. Аудитория блогера в Instagram* превысила два миллиона.

Фото: Соцсети

Что известно о личной жизни Александра Шпака «Силиконовый красавчик» целых шесть раз заключал брак. Последний союз стал самым долгим, и, судя по фото и видео в Сети, самым счастливым. Впервые мужчина женился в 20 лет — пассия поразила его музыкальным талантом и настойчивостью. Вторая супруга привлекла сильным характером. «Третий брак был очень прикольный. Ей было 15. Она ходила у меня в школу, в 10 класс», — рассказал блогер в интервью Starhit. От четвертой жены Шпак получал мало внимания. В пятый раз он женился на африканке. Шестой женой стала Ирина Мещанская — она разделяла увлечения мужа пластикой и татуировками, а также активно занималась тренерской деятельностью. Спортивная пара сыграла свадьбу в 2015 году, но в 2021-м Шпак снова развелся.

Фото: Соцсети

Сжег паспорт и спел гимн Украины В августе 2024 года Шпак сжег свой российский паспорт в американской пустыне и исполнил гимн Украины. Видеозапись происходящего появилась в Telegram-канале Starhit. После сделанного блогер заявил, что теперь ощущает себя человеком без Родины и флага, не хочет иметь никаких связей с Россией и ее культурой. «Не знаю, попаду ли я на Украину… Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — заявил Шпак и растоптал сгоревший документ.

Фото: Соцсети

За что Шпака приговорили к 8 годам колонии В сентябре Басманный суд Москвы заочно приговорил бодибилдера к восьми годам колонии. Причина — распространение фейков о российской армии. Блогера признали виновным в том, что во время пребывания за рубежом он обнародовал в Сети ролик с недостоверными сведениями о подрыве Каховской гидроэлектростанции. Срок наказания Шпаку будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Блогеру запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после освобождения. В январе бодибилдера заочно арестовали. В октябре 2023 года Тверской суд признал Шпака виновным в совершении пяти административных нарушений. По каждому из протоколов ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Отец блогера рассказал ИА «Регнум», что давно не следит за сыном и даже не знал о его приговоре. «Не хочу об этом разговаривать», — заявил 71-летний мужчина. Шпак в 2024 году: где он сейчас и чем занимается В 2022 году Шпак заявил, что Россия начинает «превращаться в Советский Союз», и сбежал за границу. Сейчас он по-прежнему находится за рубежом и возвращаться на родину он не собирается.