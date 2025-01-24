Поперечный опроверг слухи о возможной депортации из США

Комик Поперечный после слухов о депортации напомнил, что попал в США легально

Блогер Данила Поперечный* опроверг слухи о том, что его могут депортировать из США по указу американского лидера Дональда Трампа о выдворении нелегальных мигрантов. Об этом комик написал в своем Telegram-канале.

Поперечный* заверил, что находится в полном порядке.

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью „Дюшес“ из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой», — написал блогер.

Он подчеркнул, что американское правительство выдало ему гринкарту за заслуги как комика и артиста.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Поперечный*, бодибилдер Александр Шпак* и Илья Давыдов (Мэддисон) попали под указ Трампа о депортации нелегалов. В ближайшее время блогеров якобы могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже сидят в депортационных тюрьмах, заявили авторы поста.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.