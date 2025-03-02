«Теперь куда переедешь?» Макса Покровского высмеяли за извинения перед Украиной

Макс Покровский извинился перед Украиной после перепалки Трампа с Зеленским

Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский назвал перепалку президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского грязной сценой и решил извиниться за это перед украинцами. Пост музыканта пользователи Instagram** высмеяли.

«Никогда не думал, что мне придется извиняться перед Украиной за свою страну второй раз… Теперь за США», — написал Покровский*.

Музыкант назвал ссору в Овальном кабинете «грязной сценой, которую устроили два подлеца». В ответ комментаторы начали советовать лидеру группы «Ногу свело» переехать в другую страну. Некоторые предположили, что теперь он, возможно, уедет из Соединенных Штатов.

«А чего на Украину не едешь? Она же твоя вторая половина? [Страшно] тебе?» — написал один из них.

Покровский* переехал в США на постоянное место жительства в 2016 году, у него есть американское гражданство. Минюст России внес артиста в реестр иноагентов в марте 2023 года после его высказываний против специальной военной операции.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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