Главная роль на всю жизнь: трагическая судьба Мухи из «Не болит голова у дятла»
В далеком 1974 году актриса и режиссер Динара Асанова начала работу над своим первым полнометражным фильмом «Не болит голова у дятла», которая прославила на всю страну многих школьников, включая самого обычного мальчика Александра Жезляева — 24 ноября 2026 года ему исполнилось бы 67 лет. Но жизнь актера рано оборвалась. Как жил и чем запомнился Муха — в материале 360.ru.
Биография Александра Жезляева
Александр Жезляев родился в Ленинграде. О его детстве известно немного: учился в 414-й школе, выглядел младше своих лет и был скромным мальчиком.
Сначала жил в Володарке (ныне Сергиево), позже — в поселке Горелово под Санкт-Петербургом.
Карьера
Карьера в кино началась благодаря случаю: режиссер Динара Асанова работала в студии «Ленфильм» над дебютным полнометражным фильмом «Не болит голова у дятла».
«Так вышло, что после ВГИКа я долгое время не имела постановки — и не потому, что я такая привередливая и разборчивая, а по той простой причине, что мне ее никто не давал. И лишь с приходом на „Ленфильм“ нового директора мне была доверена работа над полнометражной картиной. Юрий Клепиков (сценарист — прим. ред.) долго сомневался, стоит ли ему отдавать сценарий в мои неопытные, да еще женские руки, но, посмотрев мои вгиковские работы, все же дал свое согласие. Сценарий его был решен в комедийном ключе, меня же неумолимо влекло в лирику, и на этой почве начало нашего сотрудничества было трудным, нервным, но все же в конце концов мы сумели понять друг друга», — вспоминала Асанова.
Она сама ходила по ленинградским школам в поисках обычных детей, 14-летнего Сашу режиссер сразу заметила и утвердила на главную роль. Подросток сыграл Севу Мухина по прозвищу Муха — подростка, влюбленного в джаз и мечтающего о барабанах.
У самого Жезляева не было музыкального слуха, а по сюжету герой должен был играть на ударной установке. После долгих репетиций под присмотром Асановой подросток убедительно исполнил роль. Съемки шли почти без сценария — Асанова заставляла детей импровизировать, и именно это придало фильму живость.
«С детьми Динара отходила в стороночку, и они о чем-то шептались. О чем они шептались, никто не знал и я не знаю до сих пор. После этого дети появлялись на съемочной площадке, и можно было сразу снимать. Они прекрасно понимали Динару, прекрасно понимали, что ей было нужно», — рассказывал на первом московском показе отреставрированной версии «Не болит голова у дятла» оператор Дмитрий Долинин.
Картина 1974 года стала культовой, а Жезляев — одним из самых узнаваемых юных актеров страны. Его партнершей была Елена Цыплакова, для которой эта роль тоже стала дебютной.
«Динара не давала сценарий нам в руки, заставляла импровизировать. Мы, в принципе, и так историю знали, потому что был сценарий прочитан. А дальше она пыталась нас приводить через какие-то импровизации к тому, что происходило. Конечно, некоторые вещи менялись, но сюжет оставался», — рассказывала Цыплакова.
Интересно
Александр появлялся на экранах трижды. Помимо фильма «Не болит голова у дятла», он снялся в мини-сериале «Память» в роли Олега Болдина и «Приглашении к танцу» — там он исполнил эпизодическую роль. Профессиональным актером так и не стал — ушел работать на завод, где занимался ремонтом вертолетов.
Гибель
Жизнь Жезляева трагически оборвалась 23 декабря 1991 года, через месяц после 32-летия. Александр провалился под лед на Осиновецком озере возле поселка Сосново под Петербургом. Его похоронили на Южном кладбище Северной столицы.
Подробностей происшествия нет, но многие отмечают, что через 12 лет на этом же самом озере утонул еще один актер — Владимир Гарин.