В далеком 1974 году актриса и режиссер Динара Асанова начала работу над своим первым полнометражным фильмом «Не болит голова у дятла», которая прославила на всю страну многих школьников, включая самого обычного мальчика Александра Жезляева — 24 ноября 2026 года ему исполнилось бы 67 лет. Но жизнь актера рано оборвалась. Как жил и чем запомнился Муха — в материале 360.ru.

Александр Жезляев родился в Ленинграде. О его детстве известно немного: учился в 414-й школе, выглядел младше своих лет и был скромным мальчиком.

Карьера

Карьера в кино началась благодаря случаю: режиссер Динара Асанова работала в студии «Ленфильм» над дебютным полнометражным фильмом «Не болит голова у дятла».

«Так вышло, что после ВГИКа я долгое время не имела постановки — и не потому, что я такая привередливая и разборчивая, а по той простой причине, что мне ее никто не давал. И лишь с приходом на „Ленфильм“ нового директора мне была доверена работа над полнометражной картиной. Юрий Клепиков (сценарист — прим. ред.) долго сомневался, стоит ли ему отдавать сценарий в мои неопытные, да еще женские руки, но, посмотрев мои вгиковские работы, все же дал свое согласие. Сценарий его был решен в комедийном ключе, меня же неумолимо влекло в лирику, и на этой почве начало нашего сотрудничества было трудным, нервным, но все же в конце концов мы сумели понять друг друга», — вспоминала Асанова.

Она сама ходила по ленинградским школам в поисках обычных детей, 14-летнего Сашу режиссер сразу заметила и утвердила на главную роль. Подросток сыграл Севу Мухина по прозвищу Муха — подростка, влюбленного в джаз и мечтающего о барабанах.

У самого Жезляева не было музыкального слуха, а по сюжету герой должен был играть на ударной установке. После долгих репетиций под присмотром Асановой подросток убедительно исполнил роль. Съемки шли почти без сценария — Асанова заставляла детей импровизировать, и именно это придало фильму живость.

«С детьми Динара отходила в стороночку, и они о чем-то шептались. О чем они шептались, никто не знал и я не знаю до сих пор. После этого дети появлялись на съемочной площадке, и можно было сразу снимать. Они прекрасно понимали Динару, прекрасно понимали, что ей было нужно», — рассказывал на первом московском показе отреставрированной версии «Не болит голова у дятла» оператор Дмитрий Долинин.