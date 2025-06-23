Сегодня 04:05 Темное досье Валерия Меладзе. Как бывший кумир приобрел к 60 годам позорную славу 0 0 0 Фото: Vadim Tarakanov / www.globallookpress.com Знаменитости

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Певцу Валерию Меладзе 23 февраля исполнилось 60 лет. В 90-х он ворвался в шоубиз и быстро стал одной из главных звезд. Но все изменилось в феврале 2022 года, когда он потерял свой статус. Теперь артист дает концерты за границей перед русскоязычной публикой и тайно посещает Россию для выступления на корпоративах. О его жизни и громких скандалах — в материале 360.ru.

Влияние старшего брата

Старший брат Константин для Валерия Меладзе всегда был главным авторитетом. После окончания школы будущий певец по его примеру уехал из родного Батуми в Николаев, где поступил в Кораблестроительный институт.

На первом курсе, оставшись без внимания строгих родителей, студент пустился во все тяжкие, не забывая клянчить у родных деньги. Только окрик старшего брата о стипендии заставили Валерия остановиться.

Фото: Elena Rostunova/Russian Look / www.globallookpress.com

Константин привел брата в институтскую группу «Апрель», где сам играл на клавишах. Сначала Валерий занимался только настройкой инструментов, но однажды неожиданно для всех продемонстрировал свои вокальные данные, проверяя работу ревербератора — устройства, создающего эффект эха. Так Валерий Меладзе стал бэк-вокалистом, начав свой долгий путь на большую сцену. После окончания учебы братья отправились в Москву, где показали музыкальные наработки лидеру группы «Диалог» Киму Брейтбургу. Он впечатлился молодыми талантами и пригласил их в свой коллектив. Через два года Валерий и Константин Меладзе ушли, ради сольной карьеры.

Музыкальный взлет Меладзе

Первой песней, с которой Валерий Меладзе выступил на большой сцене, стала «Не тревожь мне душу, скрипка» для программы-концерта «Звездный вечер в Лужниках» в 1992 году. Но братья мечтали о большем.

Фото: Elena Rostunova/Russian Look / www.globallookpress.com

Они рискнули и отправили кассету со своими песнями Алле Пугачевой. Она неожиданно пригласила их на съемки своего концерта «Рождественские встречи». «Она просто выбрала нашу кассету из кучи других — а мы приехали, на третьей полке вагона, грязные, пыльные, и вышли на сцену вместе со всеми звездами», — рассказывал Меладзе.

На первой же репетиции Пугачева объявила, что перед отработкой номеров всем надо встряхнуться и немного потанцевать. Она попросила включить фонограмму песни «Лимбо» и посоветовала артисту распеться.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Ничего не подозревающий Меладзе начал исполнять свой первый хит, даже не заметив, что на него направлены камеры. Это видео до сих пор доступно в Сети. Там молодой артист в модной тогда кожаной куртке и темных очках вдохновенно поет в окружении большого количества артистов. Только через два года Меладзе выпустил свой первый альбом «Сэра», где все 16 песен написал его брат Константин. Пластинка очень быстро приобрела популярность и сделала исполнителя одним из ведущих артистов.

Личная жизнь Валерия Меладзе

Со своей первой женой Ириной Малухиной будущий артист познакомился в институте. Они поженились в 1989 году и жили в маленькой комнате семейного общежития. Очень быстро Ирина забеременела и родила мальчика, который умер через 10 дней. На переживание трагедии ушел год, потом у пары родилась первая дочь.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Молодая семья жила очень бедно и старший брат Константин часто помогал им деньгами. Всего у Валерия и Ирины три дочери. Младшая появилась на свет в 2002 году, тогда же артист начал часто пропадать из дома.

Только в 2006 Меладзе признался, что у него роман на стороне. Любовница родила ему сына, которому тогда было уже два года. Ирина долго не могла поверить такому предательству, но на развод не подала. После она выяснила, что муж завязал отношения с вокалисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Их познакомил Константин, который часто привлекал брата к совместной работе с коллективом. Ирина хорошо знала разлучницу и даже поздравила ее с рождением первенца не предполагая, кто отец ребенка.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Меладзе жил на два дома почти 10 лет. О том, что в семье все не очень хорошо узнали журналисты. Таблоиды выпускали множество материалов об измене Меладзе, его новой пассии, а также о том, что артист не может выбрать между женой и любовницей.

Материалы под заголовками «Валерий Меладзе запутался в любовном треугольнике и запил», «Всех своих женщин променял на водку», а также «Валерий Меладзе. Несчастьям не видно конца» взбесили исполнителя. Он подал в суд с требованием миллионных компенсаций морального ущерба и публичного опровержения. Но рассматривавший дело судья снизил сумму до 400 тысяч рублей. Только через много лет Меладзе признался, что доля правды в материалах была и он действительно злоупотребляет алкоголем, но делать ничего со своей вредной привычкой не планирует.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

«Раньше, когда выпивал и делал что-то не так — корил себя. Потом дал слово — если выпил, сказал то или другое, сделал, то не буду себя корить, ведь это уже нельзя исправить», — объяснял Меладзе.

С первой женой певец развелся только в 2011 году после 20 лет брака. Тогда же он попал под уголовное дело за нападение на девушку-фотокорреспондента, которая пыталась заснять его проход в ресторан с Джанабаевой. Артист напал на упавшую журналистку и пытался отобрать камеру. Следователи начали расследование о побоях, но судья решил не привлекать Меладзе к ответственности и просто прекратил дело. Только через два года после развода Меладзе признал сына Джанабаевой своим, а еще через год узаконил с ней свои отношения.

В какие еще скандалы попадал Меладзе

Летом 2017 года Меладзе выступил на скандальной свадьбе «золотой судьи» из Краснодара Елены Хахалевой. Тогда стоимость выступления артиста оценивалась в 35 тысяч евро. После начала скандала Меладзе поспешил оправдаться.

«Лично я работал бесплатно, потому что муж судьи — мой родственник, двоюродный брат. Их дочка — наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть», — объявил артист.

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look / www.globallookpress.com

Признание стало неожиданным и сыграло с Меладзе злую шутку. Журналисты выяснили, что свадьбу оплатил бывший муж Хахалевой — Роберт Зилпимиани, взявший после женитьбы фамилию жены. Сделал он это, чтобы скрыть свою связь с известными криминальными авторитетами Пецо (Ревазом Бухникашвили), Рамазом Кутаисским (Рамазом Дзнеладзе), Тахи (Георгием Углавой), которые называли судью «родственницей Леной Хахалевой» и часто останавливались у нее дома.

Кроме того, с именем Зилпимиани связана прославившаяся на всю Россию банда Цапков.

Вероятно, Меладзе словами о бесплатном выступлении просто хотел скрыть гонорар из незаконно полученных денег, прикрывшись «родством» с отцом невесты.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Но это оказался не первый случай, когда артист не задумывался о своих словах. Певец выложил в соцсети фотографию новенького Mercedes и подписал снимок фразой «Пора пересаживаться на летние машины». В комментариях пользователи напомнили ему, что нескромные заявления его не красят. После волны хейта Меладзе стыдливо удалил пост.

Где живет и чем сейчас занимается Меладзе

После начала спецоперации Валерий Меладзе уехал из России. На это его подтолкнула массовая отмена концертов, которая началась после его публичного заявления с критикой СВО и призывом к переговорам. Долгое время оставалось неизвестным, где он обосновался. Но его сдала бывшая коллега по цеху Лайма Вайкуле, которая сообщила, что Меладзе и Джанабаева нашли дом в Испании. При том в Россию певец продолжил приезжать, чтобы заработать на частных выступлениях.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Неумение вовремя остановиться в своих словах опять подвело Меладзе. Во время новогоднего корпоратива в Дубае он шепотом продолжил известный украинский лозунг в беседе с одним из зрителей. Этим он окончательно закрыл себе дорогу в Россию. Общественники даже потребовали внести Меладзе в список иностранных агентов, но успеха не добились.

В этом году стало известно, что певец тайно посещал Россию. Но уже не с концертами, а по вопросам бизнеса, но по каким именно неизвестно. Счета его компании «МБ» заблокировали за неуплату налогов еще в 2023 году. В собственности у Меладзе осталось ООО «Вантаж», владеющее одноименным торговым центром в московском районе Восточное Бирюлево. Меладзе отправился в мировое турне в честь своего юбилея, которое недолго прервал ради дня рождения младшей дочери. Российских городов в афише на его сайте нет.