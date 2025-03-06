Певец Валерий Меладзе тайно прилетел в Россию

По данным источника, артист прилетал в Москву, чтобы решить накопившиеся вопросы по бизнесу. Неделю назад поклонники заметили музыканта в аэропорту Шереметьево. Оттуда он вылетал в столицу Азербайджана Баку на концерт, состоявшийся 28 февраля. Фанаты, встретившиеся с Меладзе в здании московского аэровокзала рассказали, что он мило и вежливо пообщался с ними, а после отправился ожидать вылет своего рейса в VIP-зал.

Концертный директор артиста Сергей Луппов в разговоре с 360.ru отказался комментировать визит певца в Москву. Также он не стал оглашать дальнейшие планы артиста.

«Концерты загуглите и все там (на официальном сайте — прим.ред.) найдете», — сказал он.

На данный момент Валерий Меладзе отправился в большое мировое турне в честь своего 60-летия. Сначала он даст концерты в Европе, а затем отправится в США. График выступлений расписан до декабря 2025 года, а ближайший концерт пройдет 7 марта в Вене. В России артист пока не выступает. Представители артиста отказываются даже от частных мероприятий, за которые заказчики готовы платить 15-20 миллионов рублей.

В январе Меладзе также посещал Москву. Тогда его визит проходил в режиме абсолютной секретности. Певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes с охраной. Исполнитель посетил могилу отца Шоты Меладзе, умершего 19 января прошлого года. На кладбище артист несколько минут не выходил из машины, пока охрана и родственники не осмотрели территорию.