27 января 2025 23:55 Экстрадиция в Россию вместо отдыха в Дубае. Чем известна «золотая судья» Елена Хахалева Россия запросила у Азербайджана экстрадицию «золотой судьи» Елены Хахалевой 0 0 0 Общество

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В Баку по запросу России задержали скандально известную Елену Хахалеву: она прославилась после роскошной свадьбы дочери, бежала из страны и собиралась улететь в Дубай. Теперь вместо путешествия в Объединенные Арабские Эмираты женщину ждет возвращение на родину, где против нее возбудили уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге. Кто такая «золотая судья» — вспомнил 360.ru.

В чем обвинили бывшую судью Елену Хахалеву

Уголовное дело против экс-главы административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой завели в мае 2022 года. По версии следствия, занимая высокий пост, обвиняемая с 2016 по 2019 годы не появлялась на работе в общей сложности 127 дней. При этом она продолжала получать зарплату в полном объеме, вводя в заблуждение сотрудников, ответственных за заполнение табелей учета рабочего времени. В общей сложности Хахалева незаконно получила более миллиона рублей.

В июне того же года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал уехавшую из России обвиняемую. К тому времени Хахалева уже находилась в международном розыске.

Про ее отъезд стало известно еще в декабре 2021 года, когда Высшая квалификационная коллегия судей провела заседание, разрешающее привлечь Хахалеву к уголовной ответственности. После того, как она не явилась на слушания, коллегия сняла с бывшей судьи иммунитет, а представители ФСБ заявили, что Хахалева улетела в Ереван еще за несколько дней до собрания.

Почему «золотую судью» задержали в Баку

О задержании Елены Хахалевой в аэропорту Баку со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант». Собеседники журналистов пояснили, что Национальное центральное бюро Интерпола в России (входит в состав МВД) и Генеральная прокуратура получили уведомления от азербайджанских силовиков о задержании находящейся в международном розыске россиянки.

Российским ведомствам предложили направить запрос в Генпрокуратуру Азербайджана для экстрадиции заочно арестованной по делу о мошенничестве и служебном подлоге бывшей судьи.

Фото: РИА «Новости»

Источники подчеркнули, что добровольно возвращаться в Россию Хахалева отказалась наотрез, назвав свое уголовное преследование политическим. Также она заявила, что страдает рядом серьезных заболеваний, которые лечила сначала в Грузии, потом в Азербайджане и планировала продолжить в Дубае. Хахалеву задержали во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты, когда пограничники пробили ее паспорт и увидели сообщение, что женщина находится в международном розыске.

Что известно о скандальной свадьбе дочери «золотой судьи» Краснодарская судья Елена Хахалева получила скандальную известность летом 2017 года после сообщений о свадьбе своей дочери, где выступали звезды российской эстрады. По самой минимальной оценке, стоимость торжества колебалась в пределах двух миллионов долларов. Внимание к свадьбе привлек своим постом в социальных сетях адвокат Сергей Жорин, который усомнился, что судья могла при своей зарплате оплатить дорогой ресторан и гонорары популярных исполнителей.

«Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц, по восемь часов каждый день. Утритесь коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде», — написал он.

Хахалева заявила, что торжество оплатил отец невесты, ее бывший супруг Роберт, а все инсинуации связаны с давлением и местью за ее качественную работу. «Какой у него доход, если честно, я не очень интересовалась, так как мы в разводе, но из-за этой ситуации пришлось уточнить. Я могу вам прислать его официальные декларации за последние годы. Так вот, он зарабатывал по 50−60 миллионов рублей», — заявляла судья в беседе с«Коммерсантом».

При этом Хахалева подчеркнула, что стоимость свадебного торжества не превысила пяти миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Совет судей Краснодарского края встал на ее защиту, заявив, что адвокат Жорин оклеветал их коллегу. Но уже через год после того, как председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов ушел на пенсию, преследование Хахалевой продолжилось. Ее исключили из состава президиума краевого суда, а еще через год лишили статуса судьи из-за прогулов. Связано ли это с тем, что внучка Чернова замужем за сыном Хахалевой, неизвестно. При этом осенью прошлого года Генпрокуратура обвинила Александра Чернова в использовании служебного положения для ведения бизнеса. Ведомство обратилось в суд с требованием об изъятии в доход государства имущества вышедшего на пенсию судьи на семь миллиардов рублей.

В чем еще обвиняли судью Елену Хахалеву На фоне скандала со свадьбой к Елене Хахалевой прилипло прозвище «золотая судья» — так ее назвали журналисты. Спустя несколько дней после торжества прогремел новый скандал. В Сети появились фотографии будущей судьи, снятые в первой половине 1990-х годов.

На снимках молодая Хахалева находилась в компании известных в то время криминальных авторитетов Пецо (Реваза Бухникашвили), Рамаза Кутаисского (Рамаза Дзнеладзе), Тахи (Георгийя Углавы) и Коммуняйя (Сергея Волкова).

Фото: РИА «Новости»

Связь судьи с криминальными авторитетами подтвердилась публичной видеозаписью допроса вора в законе Пецо, который рассказал, что во время поездок в Краснодар регулярно останавливается у «родственницы Лены Хахалевой».

Журналисты раскопали, что связи в криминальном мире были у второго супруга судьи, с которым она познакомилась в 1990 году в Грузии.

Тогда его звали Роберт Зилпимиани, который после брака взял себе девичью фамилии жены. Так появился предприниматель Роберт Хахалев, оплативший свадьбу дочери. С именем бывшего мужа судьи Хахалевой связана известная в Краснодарском крае банда Цапков. Оставшийся на свободе бывший участник группировки Федор Стрельцов, продавший все полученные активы, начал захватывать земли в Кущевском районе через судебные решения вместе с Робертом Хахалевым.

Заявление в правоохранительные органы тогда направили сотрудники концерна Покровский» и компания «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева».

Фото: РИА «Новости»

Дело о дипломах судьи Елены Хахалевой Юридическую карьеру Елена Хахалева начала практически сразу после того, как вышла замуж во второй раз, сначала в качестве адвоката, а потом доросла до судьи.

Сама она заявляла, что получила три высших образования, в числе которых юридический факультет сухумского филиала Тбилисского государственного университета, который Хахалева окончила в 1991 году. В качестве подтверждения своих слов она опубликовала копию документа.

Как оказалось позднее, с неверным номером. Выпустивший диплом «Гознак» объявил, что документы с этой серией предназначались только для выпускников 1988 года Чечено-Ингушского педагогического института. Но сами архивы давно уничтожены во время первой и второй чеченской кампании. О том, что Хахалева окончила сухумский филиал Тбилисского университета, заявил ректор Зураб Хонелидзе. При этом он уточнил, что дубликат диплома выпускнице 1991 года выдали по решению суда столицы Грузии, куда она привела свидетелей, подтвердивших, что те учились вместе с ней. Хонелидзе добавил, что сам в процессе не участвовал и может ориентироваться только на судебное решение, по которому Хахалева получила дубликат диплома.