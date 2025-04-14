Прервал гастроли по Европе. Валерий Меладзе вернулся к жене ради дочери

Заслуженный артист России Валерий Меладзе прервал гастрольный тур по Европе и вернулся к жене и дочери. Супруга знаменитости певица Альбина Джанабаева опубликовала семейные кадры в соцсети Instagram*.

Исполнитель приостановил выступления, чтобы отпраздновать день рождения дочки Агаты в Испании. На кадрах, которые опубликовала жена Меладзе, запечатлели торжество. Родные и близкие поздравили именинницу и в хороводе спели для нее песню про каравай.

Джанабаева не так давно поделилась радостной новостью о том, что 10-летний сын Лука впервые выступил на одной сцене с Меладзе. Мальчик начал обучение музыке с раннего возраста: он осваивал различные инструменты, такие как барабан, кларнет и саксофон. Альбина с гордостью наблюдала за выступлением двух самых близких ей мужчин.

«Ну что тут скажешь? Горжусь, восхищаюсь и очень люблю!» — подчеркнула она.

В начале марта Меладзе тайно прилетал в Россию по бизнес-делам. Он также посещал столицу в феврале и успел нахватать штрафов за нарушении ПДД. Камеры трижды «поймали» артиста в центре столицы, в том числе его стремительный заезд возле гостиницы «Украина».

Меладзе вместе с женой и детьми уехал за границу сразу после начала специальной военной операции в 2022 году. Так же поступил его брат Константин. Недавно появились слухи о том, что Валерий якобы даст большой концерт в России, но его директор Сергей Луппов назвал информацию фейком.

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