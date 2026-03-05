Встреча с бандитами и письма от маньяка. Что скрывала Буланова и какие ее слова об СВО удивили всех

Девяностые были временем больших надежд и еще большей опасности. Татьяна Буланова ощутила это на собственном опыте — мало кто знает, как она оказалась в руках бандитов, а потом под прицелом одержимого маньяка. Как хрупкая певица вырвалась из лап криминала, почему ее слова об СВО перепечатали все газеты и чьи тени преследовали Татьяну Буланову в коридорах власти?

Как ленинградская библиотекарша стала королевой эстрады Буланову можно смело назвать феноменом российской сцены. Ее путь начался в еще советском Ленинграде. Девочка росла в атмосфере строгости и любви, совмещая учебу в обычной школе с занятиями художественной гимнастикой, а затем и музыкой. На карьеру певицы Буланова решилась не сразу. После провала на вступительных экзаменах на театральный факультет Института культуры, артистка поступила на вечернее отделение библиотечного факультета того же вуза. В течение двух лет будущая звезда работала в библиотеке. Только в 1989 году она решилась на крутой поворот, поступив на вокальное отделение школы-студии при Ленинградском мюзик-холле.

Фото: РИА «Новости»

Главная плакса России Зима 1989 года изменила жизнь Булановой навсегда. Николай Тагрин, руководитель амбициозного коллектива «Летний сад», искал вокалистку с тембром, способным зацепить душу простого человека. На прослушивания пришла скромная студентка — и сразу пришлась ему по вкусу. Сотрудничество с Тагриным для Булановой превратилось в мощный музыкальный конвейер, который в 90-е годы штамповал хиты с невероятной скоростью. Первый же альбом «Не плачь» и одноименная песня принесли группе Гран-при фестиваля «Ялта-91». Это было время, когда страна плакала вместе с Булановой. Каждая ее песня — «Мой сон», «Ясный мой свет», «Колыбельная» — становилась хитом. «Мне смешно слышать разговоры о том, как экономика России рухнет от санкций. Мы в таких условиях работали, что Майкл Джексон какой-нибудь, наверное, умер бы», — вспоминала артистка те времена. За сценой кипели нешуточные страсти: бесконечные гастроли по регионам и жесткий контроль со стороны Тагрина, он к тому моменту стал мужем певицы. Буланова стала заложницей собственного имиджа, артистку прозвали «самой плачущей в России певицей».

Фото: РИА «Новости»

Шокирующая правда о похищении Булановой в лихие 90-е Девяностые годы для Татьяны Булановой были периодом крайне неприятных сюрпризов. Популярность певицы привлекла внимание криминальных структур. В одном из своих интервью певица призналась, что пережила настоящий ужас, когда ее пытались похитить бандиты в Ростове. Это была типичная история для «лихого» десятилетия: артистов воспринимали как дойных коров, и Буланова, со своим образом беззащитной девушки, казалась легкой добычей. Певицу забрали прямо из гримерки после концерта и повезли в темный лес.

Мчим в машине, ночь, головорезы молчат, на наши вопросы, куда и зачем мы едем, не отвечают. Приехали в лес, в какой-то заброшенный пионерский лагерь: мы мысленно попрощались с жизнью. Татьяна Буланова

Уже на месте бандиты внезапно накрыли «гостям» стол. Представились поклонниками, а в конце вечера вернули Буланову в город — «осадочек остался», как позднее вспомнила певица. Я заберу твою дочь. Нападение маньяка Параллельно с бандитским преследованием жизнь артистки превратил в ад одержимый поклонник. Сумасшедший фанат терроризировал артистку, преследуя ее по всей стране, карауля у подъезда и засыпая угрозами. Звонил мужчина и домой к родителям Булановой. «Я твою дочь заберу, увезу <…> потом он приехал в Петербург», — рассказывала певица. В Петербурге одержимый поклонник прорвался прямо на сцену. Артистку прикрыли ее музыканты. Позднее тот же мужчина пытался выследить Буланову у дома и присылал ей шизофренические записки. Психопат считал себя сыном Высоцкого, что только добавляло всей истории сюрреализма.

Фото: РИА «Новости»

Через несколько лет появился и еще один неадекватный фанат. Он прислал певице коробку с обручальным кольцом и пообещал, что женится на Булановой несмотря ни на какие преграды. Измена под прицелом камер Второй брак Татьяны Булановой с капитаном футбольного клуба «Зенит» Владиславом Радимовым казался сказкой: союз поп-дивы и спортивной иконы Санкт-Петербурга. У пары родился сын Никита. Реальность оказалась далека от идеала. Слухи об изменах футболиста начали просачиваться в прессу. Появилась информация о многолетней связи Радимова с фитнес-дивой. Предательство стало публичным, что для Булановой, привыкшей оберегать свою личную жизнь, стало серьезным ударом. Артистка потребовала развода. Спортсмен же до сих пор не любит говорить о бывшей жене. Ходили слухи, что Радимов не помогал деньгами собственному сыну. Позднее Буланова отмечала прижимистость бывшего избранника в публичном поле. «Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? <…> Удивительная история, но Бог ей (Булановой — прим. ред.) судья!» — комментировал такие замечания футболист в интервью.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Вся правда о браке с юным Валерием Рудневым Роман 50-летней Булановой с Валерием Рудневым общественность приняла в штыки. Руднев, бывший теннисист, младше певицы на 19 лет, что дало почву для бесконечных пересудов о «покупке молодого тела». Однако ни в каких деньгах Руднев не нуждался. Экс-спортсмен великолепно зарабатывает на собственном бизнесе и руки певицы ему пришлось добиваться долго. Пара оформила отношения лишь три года назад. Для Булановой брак стал третьим, для ее избранника — первым. От своей фамилии артистка не отказалась, но и мужнину не отвергла. Теперь в паспорте певицы значится Буланова-Руднева. Подумывает Буланова и о новом ребенке. «Физически не знаю, наверное, могла бы родить. Психологически я не готова», — признавала певица. Банкротство на свадьбу Одним из самых обсуждаемых свадебных подарков стал ресторан в самом центре Санкт-Петербурга, который Валерий Руднев преподнес избраннице в 2023 году. Стоимость заведения оценивалась в баснословные 50 миллионов рублей. Ресторан должен был стать новым этапом в жизни Булановой, превратив ее из певицы в успешную бизнес-леди. Однако реальность бизнеса оказалась куда жестче света софитов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Уже через год поползли слухи о финансовых проблемах проекта. Сама артистка позже призналась, что была лишь «лицом» заведения, а не его реальным управленцем. Ресторан пришлось закрыть. Как Буланова едва не подвинула Лаврова и Шойгу В 2021 году Буланова внезапно стала лицом партии «Родина» на выборах в Госдуму. Многие восприняли это как очередной пиар-ход, но цифры говорили об обратном. Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг узнаваемости и положительного отношения к Булановой составил невероятные 42%. Для сравнения: лидеры политического олимпа Сергей Лавров и Сергей Шойгу имели в тот год 73% и 69% соответственно, а Буланова фактически делила четвертое место с Владимиром Жириновским (44%) и обходила Геннадия Зюганова (41%). Ее предвыборная кампания строилась на защите интересов простых людей и ветеранов, что находило отклик у ее многомиллионной аудитории. Правда, пройти в политику артистка так и не смогла. Громкий скандал и обвинения в насилии В конце 2025 года имя Булановой снова попало в скандальные хроники, но на этот раз из-за внутреннего конфликта в ее коллективе. Увольнение танцоров певицы сопровождалось взаимными обвинениями и судебными исками. При этом подтанцовка принесла Булановой новый виток славы. Артистка работала с уже взрослыми специалистами, а те вели себя на сцене слишком спокойно, что неожиданно понравилось публике.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Позднее танцоры ушли из команды Булановой. Они обвинили концертного директора в физическом насилии, тот это опроверг. Что Буланова сказала об СВО С началом специальной военной операции Татьяна Буланова оказалась в числе тех артистов, кто не покинул страну и открыто заявил о своей поддержке России. Ее позиция была однозначной: артистка считает, что должна быть быть со своим народом. Певица несколько раз выступала перед ранеными бойцами СВО. И говорила, что гордится этим. «Я один раз заходила в палату к раненому, и он сказал, что он вернется, до конца будет идти. Люди настроены по-боевому», — рассказывала Буланова прессе. Позиция артистки неприятно поразила Украину. Здесь ее внесли в базу скандально известного сайта. «Надеюсь, что если [жизнь] изменится, то только к лучшему. Я действительно люблю свою страну и горжусь ею!» — отреагировала певица. Позднее она еще более прямо выразила свое отношение к СВО. В 2026 году артистка поздравляла российских бойцов с новогодними праздниками и желала им «скорого возвращения домой с победой». Обращение Булановой перепечатали почти все крупные издания России.

Хочется, чтобы спецоперация на Украине закончилась нашей победой, миром. Татьяна Буланова

Уехавших из России артистов Татьяна Буланова жалела. Она говорила, что сама никогда не покинет Родину. Певица предположила, что беглецов на новом месте вряд ли ждет хорошая жизнь, поскольку эмиграция в целом не самая простая в реализации идея.