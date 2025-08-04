Буланова ответила на насмешки в адрес своей подтанцовки

Татьяна Буланова прокомментировала критику в сети по поводу своих танцоров. Свой реакцией на шутки в соцсетях певица поделилась в беседе с «Газетой.Ru» .

«Не видела публикации (просто некогда, если честно). С танцорами работаем давно, 25 лет», — призналась она.

Ранее в соцсетях завирусилось видео с одного из выступлений Булановой, где пользователи обратили внимание на возраст танцоров и их простую хореографию. Комментаторы саркастично писали, что движения выглядят лениво и будто бы исполнители только что «пили пиво на лавочке». Некоторые при этом иронично отметили их «бешеную энергетику».

В июле СМИ сообщали, что Буланова перешла на 20-минутные концерты, чтобы успевать выступать на нескольких мероприятиях в день. Гонорары певицы выросли: за одно экспресс-выступление она получает около миллиона рублей, а спрос на нее резко увеличился после вирусных клипов в TikTok.