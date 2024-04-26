«Было страшно разводиться». Буланова рассказала о проблемах с бывшими мужьями | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 19:07 «Было страшно разводиться». Буланова рассказала о проблемах с бывшими мужьями Певица Буланова назвала жизнь с бывшим мужем-абьюзером ужасной РИА «Новости»

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Бывшие мужья певицы Татьяны Булановой предпочитали вести с ней раздельный бюджет. Кроме того, один из супругов был абьюзером. Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу блогера Марии Лебедевой.

«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно! Мне тоже было страшно разводиться», — поделилась певица.

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Первым мужем Булановой был продюсер Николай Тагрин. У них был раздельный бюджет, артистка покрывала свои расходы сама, а иногда даже занимала у супруга. После рождения ребенка доходы стали совместными, но певица все еще ощущала неловкость, когда просила финансовой поддержки.

«Даже в ресторане он спрашивал: „Угостить тебя?“. А так я сама везде за себя платила», — призналась исполнительница.

Второй супруг, футболист Владислав Радимов, говорил Булановой, что муж должен быть добытчиком, однако его слова не совпадали с делом. Ей снова приходилось платить за себя самой.

Нынешний супруг артистки, бизнесмен Валерий Руднев, готов обеспечить певицу полностью. Однако она уже не представляет жизни без работы.

«Мой муж достаточно молодой человек. Я, допустим, иду к косметологу или куда. Он мне просто дает деньги. Это даже не обсуждается», — добавила певица.

Однако недавно выяснилось, что Руднев задолжал приставам около девяти миллионов рублей. Он занимается ресторанным бизнесом и владеет несколькими точками питания в Москве и Санкт-Петербурге.