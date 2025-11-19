Певица Буланова посоветовала ушедшим из ее коллектива танцорам попробовать себя в новом амплуа

Российская певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей высказалась по поводу ухода танцоров из ее команды. Она не видит в этом событии ничего трагического и призывает артистов искать новые возможности для развития.

«Ребят заметили, пусть попробуют себя в новых амплуа. Но я хочу сказать одну важную вещь: всегда и во все времена люди ценили и уважали именно мое выступление. Неважно, есть на сцене подтанцовка или ее нет», — привел слова артистки сайт RT.

Концертный директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталев в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о возможных конфликтах с танцорами. Он подтвердил, что Максим и Алена Алалыкины покинули коллектив еще 6 октября, но причины их ухода остаются неясными.