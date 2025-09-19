Сегодня 16:27 Спонсор антироссийских настроений. Пугачева до сих получает деньги из России, но ей могут перекрыть «краник» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Певица Алла Пугачева недавно призналась, что представляет свою жизнь без России. При этом она продолжает получать доход из страны — 29 миллионов рублей ежегодно. Артистка фактически делает деньги из воздуха благодаря старым хитам.

Пугачева останется без дохода? Адвокат Александр Трещев призвал лишить Примадонну почти 30-миллионного дохода, отобрав у нее возможность зарабатывать на авторских отчислениях. В сумму, которую каждый год получает певица, входит использование ее композиций на разных площадках. «Сами средства распределяются через Российское авторское общество. По словам адвоката, доходы от написанных ранее песен (в том числе и в советское время) „не должны спонсировать антироссийские настроения“», — сообщил Telegram-канал Shot.

Проверка по трем статьям Ранее глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин призвал проверить Пугачеву по трем статьям Уголовного кодекса после ее недавнего большого интервью. Бородин направил обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщил «Абзац». Причиной стали слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве — артистка назвала его «приличным и порядочным человеком». Примадонна выразила сожаление, что не смогла в свое время помочь лидеру сепаратистов. В 1991 году Дудаев вместе со сторонниками захватил власть в Чечне и провозгласил независимость региона от России. Действия сепаратиста и его отказ вести переговоры с российской стороной привели к началу первой чеченской войны. В 1996-м Дудаева ликвидировали российские спецслужбы.

Кто кого предал В большом интервью Пугачева заявила, что коллеги стали яростно критиковать ее после того, как она с мужем и детьми уехала из России. Многие обвинили Примадонну в предательстве.

Предатель… А что я, собственно, предала? Алла Пугачева певица

Пугачева подчеркнула, что всю жизнь училась и работала, но государство не кормило ее с ложечки. «Я давно сказала, что могу покинуть родину, которую очень люблю, только в одном случае: если родина меня предаст. А она меня предала», — сказала Алла. Она также добавила, что не была предана миллионам своих поклонников, поскольку «совесть дороже славы и роскоши».