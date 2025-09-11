Первое большое интервью Пугачевой после бегства: о родине, Галкине и детях шпионов

Певица Алла Пугачева впервые после начала СВО дала большое интервью и рассказала об эмиграции, личной жизни и отношениях с оставшимися в России коллегами. Предателем себя артистка не считает, а брак с комиком-иноагентом Максимом Галкиным* называет настоящим счастьем.

Почему Пугачева сбежала из России

Артистка покинула Россию осенью 2022 года вместе с Галкиным* и детьми — Елизаветой и Гарри. В интервью Катерине Гордеевой* Пугачева посетовала, что после признания мужа иноагентом дочь и сын столкнулись с оскорблениями в школе. После этого семья приняла решение об эмиграции.

«Когда пошли в школу, после того как папу прозвали иноагентом, дети — люди „добрые“ — начали троллить, потому что „вы дети шпионов, ваш папа иноагент“. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, сказали, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала Пугачева.

Она добавила, что ее стали яростно критиковать коллеги, общественники и политики. Многие обвинили артистку в предательстве России.

«Предатель… А что я, собственно, предала?» — задалась вопросом Алла.

Пугачева напомнила, что всю жизнь училась и работала, но страна не кормила ее с ложечки.