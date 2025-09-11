Первое большое интервью Пугачевой после бегства: о родине, Галкине и детях шпионов

Фото: РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева впервые после начала СВО дала большое интервью и рассказала об эмиграции, личной жизни и отношениях с оставшимися в России коллегами. Предателем себя артистка не считает, а брак с комиком-иноагентом Максимом Галкиным* называет настоящим счастьем.

Почему Пугачева сбежала из России

Артистка покинула Россию осенью 2022 года вместе с Галкиным* и детьми — Елизаветой и Гарри. В интервью Катерине Гордеевой* Пугачева посетовала, что после признания мужа иноагентом дочь и сын столкнулись с оскорблениями в школе. После этого семья приняла решение об эмиграции.

«Когда пошли в школу, после того как папу прозвали иноагентом, дети — люди „добрые“ — начали троллить, потому что „вы дети шпионов, ваш папа иноагент“. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, сказали, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала Пугачева.

Она добавила, что ее стали яростно критиковать коллеги, общественники и политики. Многие обвинили артистку в предательстве России.

«Предатель… А что я, собственно, предала?» — задалась вопросом Алла.

Пугачева напомнила, что всю жизнь училась и работала, но страна не кормила ее с ложечки.

Я давно сказала, что могу покинуть родину, которую очень люблю, только в одном случае: если родина меня предаст. А она меня предала.

Алла Пугачева

певица

Она добавила, что не была предана миллионами своих поклонников.

«Совесть дороже славы, роскоши, дороже всего», — подчеркнула Пугачева.

Фото: РИА «Новости»

Обстоятельства эмиграции Пугачевой

Певица уверяет, что уезжала из России без подготовленной почвы. Улетели «абсолютно в никуда».

«У нас не было ни вилл, ни денег», — подчеркнула Пугачева.

Только после переезда она занялась получением гражданства Израиля.

Она также объяснила свои визиты на родину после того, как покинула страну. По словам Пугачевой, таких поездок было несколько, у нее был «тайный путь», позволявший оставаться незамеченной.

Фото: РИА «Новости»

Брак с Галкиным и его уникальный талант

Брак с Галкиным* Пугачева считает настоящим счастьем.

«Я не могу даже говорить об этом. У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь. Ты понимаешь? У меня все-таки много было браков», — отметила примадонна.

Она вспомнила все свои пять замужеств, но назвала настоящими лишь первое — с Миколасом Орбакасом — и последнее — с комиком-иноагентом. Все остальные браки Пугачева сочла «поддержкой друга».

Фото: РИА «Новости»

Талантливый Шаман и «больной» Михалков

Сделала артистка и несколько заявлений о своих коллегах. Она порадовалась успеху артистки Надежды Кадышевой и вспомнила, как впервые увидела ее выступающей в косухе на юбилее журнала «Работница».

Также Пугачева похвалила Татьяну Буланову за ее нестандартную подтанцовку, видео которой завирусилось в августе. Отметила и талант Шамана (Ярослава Дронова), но подчеркнула, что в его песнях не хватает любви.

Режиссеру Никите Михалкову, который часто критикует Пугачеву, она пожелала здоровья.

«Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей, я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров и радостен», — сказала артистка.

Фото: РИА «Новости»

О чем еще говорила Пугачева

*Признаны в России иноагентами.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте