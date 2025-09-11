Первое большое интервью Пугачевой после бегства: о родине, Галкине и детях шпионов
Певица Алла Пугачева впервые после начала СВО дала большое интервью и рассказала об эмиграции, личной жизни и отношениях с оставшимися в России коллегами. Предателем себя артистка не считает, а брак с комиком-иноагентом Максимом Галкиным* называет настоящим счастьем.
Почему Пугачева сбежала из России
Артистка покинула Россию осенью 2022 года вместе с Галкиным* и детьми — Елизаветой и Гарри. В интервью Катерине Гордеевой* Пугачева посетовала, что после признания мужа иноагентом дочь и сын столкнулись с оскорблениями в школе. После этого семья приняла решение об эмиграции.
«Когда пошли в школу, после того как папу прозвали иноагентом, дети — люди „добрые“ — начали троллить, потому что „вы дети шпионов, ваш папа иноагент“. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, сказали, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала Пугачева.
Она добавила, что ее стали яростно критиковать коллеги, общественники и политики. Многие обвинили артистку в предательстве России.
«Предатель… А что я, собственно, предала?» — задалась вопросом Алла.
Пугачева напомнила, что всю жизнь училась и работала, но страна не кормила ее с ложечки.
Я давно сказала, что могу покинуть родину, которую очень люблю, только в одном случае: если родина меня предаст. А она меня предала.
Алла Пугачева
певица
Она добавила, что не была предана миллионами своих поклонников.
«Совесть дороже славы, роскоши, дороже всего», — подчеркнула Пугачева.
Обстоятельства эмиграции Пугачевой
Певица уверяет, что уезжала из России без подготовленной почвы. Улетели «абсолютно в никуда».
«У нас не было ни вилл, ни денег», — подчеркнула Пугачева.
Только после переезда она занялась получением гражданства Израиля.
Она также объяснила свои визиты на родину после того, как покинула страну. По словам Пугачевой, таких поездок было несколько, у нее был «тайный путь», позволявший оставаться незамеченной.
Брак с Галкиным и его уникальный талант
Брак с Галкиным* Пугачева считает настоящим счастьем.
«Я не могу даже говорить об этом. У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь. Ты понимаешь? У меня все-таки много было браков», — отметила примадонна.
Она вспомнила все свои пять замужеств, но назвала настоящими лишь первое — с Миколасом Орбакасом — и последнее — с комиком-иноагентом. Все остальные браки Пугачева сочла «поддержкой друга».
Талантливый Шаман и «больной» Михалков
Сделала артистка и несколько заявлений о своих коллегах. Она порадовалась успеху артистки Надежды Кадышевой и вспомнила, как впервые увидела ее выступающей в косухе на юбилее журнала «Работница».
Также Пугачева похвалила Татьяну Буланову за ее нестандартную подтанцовку, видео которой завирусилось в августе. Отметила и талант Шамана (Ярослава Дронова), но подчеркнула, что в его песнях не хватает любви.
Режиссеру Никите Михалкову, который часто критикует Пугачеву, она пожелала здоровья.
«Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей, я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров и радостен», — сказала артистка.
О чем еще говорила Пугачева
- У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья.
- Все вершит человек — того, чего не хватает, он ищет на сцене. Конечно, ему не хватает оптимизма, ему не хватает веры во что-то, просто радости. [Хочется] вообще забыть про все, что творится, и хоть немножко отдохнуть.
- Любовь — это Бог, это что-то священное. А песни — это не слова и музыка. Если ты туда не добавишь любви, это не дойдет до людей все равно.
- [Личная жизнь после 50] есть. И есть разные способы получать удовольствие, чтобы возраст не мешал.
- Анекдот в советские времена ходил, не сегодняшний. Объявили по всей стране всем в десять утра быть на Красной площади. Что такое? Вешать будем всех! Вопросы есть? Есть. Что за вопрос? Веревки свои приносить или выдавать будут? Вот. Такой терпеливый народ. На все готов.
*Признаны в России иноагентами.