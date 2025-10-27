Спонсируют ВСУ и работают на Запад. Почему дети знаменитостей пошли против России

Дети некоторых известных деятелей культуры и науки родились и получили хорошее образование в Советском Союзе, жили в роскоши и не знали бед, но в итоге стали предателями Родины. Кто из звездных отпрысков теперь живет на Западе и вместо благодарности проклинает Россию — в материале 360.ru.

Дочь Хазанова, или яблочко от яблоньки Дочь народного артиста РСФСР, актера и худрука Московского театра эстрады Геннадия Хазанова Алиса открыто критикует Россию и воспитывает детей как иностранцев. Она живет в Лондоне с семьей с 2019 года, но это не мешало ей зарабатывать в России. Хазанова признавалась, что в ее доме русский язык звучит как дополнительный, а дети воспитываются на английском. После начала спецоперации Хазанова публично ее осудила, а спустя год как режиссер выпустила фильм «Белый список», который показали в России, а также в кинотеатрах Берлина и Лондона. Картина рассказывает о расследовании серии подростковых самоубийств.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Также дочь Хазанова играет в спектакле Максима Диденко «Последнее слово», где рассказывается о женщинах, якобы пострадавших от российских властей.

Наш спектакль рассказывает страшную правду о России. Алиса Хазанова

Этим она не ограничилась. Хазанова опубликовала в соцсетях серию постов против спецоперации на Украине. Спустя год после начала конфликта она написала: «Год варварства жестокости предательств и обесчеловечивания».

Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Что касается Геннадия Хазанова, то он старался помалкивать насчет СВО, но однажды проговорился, процитировав писателя Льва Толстого про патриотизм, намекнув так на свое отношение к операции. В частности, сказал, что «патриотизм есть рабство». Он распродал в России недвижимость, выручив около 706 миллионов рублей, но оставив себе, вероятно, на всякий случай, однокомнатную квартиру в Замоскворечье. Живет он в Юрмале, продолжает исправно получать зарплату в театре, участвовать в телепроектах и вести концерты. Дочь Шендеровича* собирает деньги для ВСУ Дочь писателя, журналиста Виктора Шендеровича* Валентина Чубарова живет в Польше с 2014 года. Она перебралась в Варшаву на ПМЖ, обидевшись, что в России ей не позволили устраивать уличные беспорядки. Представительница золотой молодежи ведет антироссийскую деятельность и поддерживает ВСУ. На Западе ее русофобия цветет и пахнет с удвоенной силой.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сначала Чубарова присоединилась к проекту Za Wolną Rosję** («За свободную Россию»**), вербовавшего россиян в ВСУ. В 2023 году создала собственный фонд Russians for Ukraine** («Россияне за Украину»**), помогая беженцам с Украины и релокантам из РФ. Только вот помощь получали лишь те, кто готов был участвовать в ее антироссийской деятельности. Кроме того, фонд Чубаровой занимался сбором денег, дронов, медикаментов и военного оборудования для боевиков ВСУ по всей Европе и в США. С начала СВО она собрала около полумиллиона долларов на эти цели. Либералы и сторонники расхваливают Чубарову в соцсетях, замалчивая о ее реальной роли в конфликте. Между тем ее фонд тесно связан с проектом «Ковчег»**, созданным иноагентами и также собирающим деньги для боевых подразделений ВСУ. Как дочь Филиппенко курирует иноагентов из Литвы Народный артист СССР Александр Филиппенко долгие годы был представителем культурной элиты страны, но его дочери избрали иной путь. Старшая, Мария, преподает. Сначала работала учителем латинского и немецкого языков в школе, а затем — старшим преподавателем — в НИУ ВШЭ. Младшая дочь, Александра, получившая престижное образование в МГИМО, защитила кандидатскую диссертацию и стала старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН. Руководство учреждения было прозападно ориентированным, критикующим «имперские комплексы» России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

После начала СВО Александра Филиппенко переехала в Литву, а вскоре за ней последовал отец. Он, к слову, выступал против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а в 2022-м выложил свое фото в украинской вышиванке. Сейчас дочь актера — политобозреватель якобы независимых российских, украинских и международных СМИ.

Ширвиндт-младший: «Крым не мой» Если покойный актер и писатель Александр Ширвиндт придерживался пророссийской позиции, заявляя, что «Крым — мой. Я в нем вырос», то его наследник Михаил признался, что не любит Россию. При этом сын артиста все, что имеет, получил благодаря знаменитому отцу. Еще в советское время Ширвиндта-младшего взяли по блату в Щукинское училище. Потом он чуть не попал под уголовное дело, сорвав государственный флаг с архитектурного института. Его спасли статус и связи отца.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Михаил Ширвиндт не посещал Крым с 2014 года и защищал русофобку Лию Ахеджакову, которая открыто осудила СВО, назвав россиян чернью.

Для меня чернь — это люди, у которых душа черная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипные банальные суждения. Михаила Ширвиндт

Досталось от него Валентине Талызиной, которую он назвал полоумной старушкой. Актриса поддержала СВО и критиковала сбежавших из России артистов. С презрением Ширвиндт высказался об исполнении Валерией песни «С чего начинается Родина» на фоне руин и под аккомпанемент гармониста, назвав это ужасной пошлостью. Он в отличие от других звездных отпрысков не сбежал за границу, но покинул мегаполис и поселился в сельской глубинке. Дочь Машкова угрожала отцу Гаагой из-за СВО Дочь актера и режиссера Владимира Машкова Мария живет в США и критикует отца, поддержавшего спецоперацию. Она публично отреклась от России и разорвала связи с семьей. Кроме того, угрожала отцу судом в Гааге.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

После начала СВО Машкова осудила действия России и поддержала киевский режим, фактически одобрив преступления ВСУ в Донбассе. Отец попытался ее образумить и просил попросить прощение за предательство, но дочь отказалась.

До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли?» Нам еще и 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз во зле. Я, как дочь, еще поборюсь за своего. Мария Машкова

Актер в итоге прекратил с ней общаться. Его дочь хотела покорить Голливуд, но не вышло. Недавно Машкову приняли в спектакль режиссера Ивана Выропаева* и Миколы Мишина в Польше, где она выступает вместе с Чулпан Хаматовой. Коллеги нашли друг друга. И та, и другая получили дурную славу в России и оказались в непростом положении после эмиграции.

*Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России. **Решением Минюста России проект признан нежелательной организацией и включен в реестр иноагентов.