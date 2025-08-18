«А папу чего не забирает?» Дочь Хазанова получила ответку за слова о «детях-иностранцах»
Дочь актера и режиссера Геннадия Хазанова Алиса заявила, что сознательно воспитала своих детей «иностранцами». Эти откровения вызвали сильную критику в Сети. И хотя гражданская позиция наследницы артиста ужа давно вызывает вопросы, многих ее слова неприятно поразили и показались как минимум неуместными.
Бегство от фамилии
Алиса родилась в браке Хазанова и Златы Эльбаум, на которой актер женился еще в 1970 году. Мать сейчас живет в Израиле, а сама дочь пары — в Европе. При этом Геннадий Викторович продолжает оставаться в России и руководит столичным Театром эстрады.
Недавно наследница дала интервью Татьяне Лазаревой*, чем явно продемонстрировала свои антироссийские взгляды. В беседе с телеведущей она рассказала, что хоть ее дети родились во Франции, часть их жизни и учебы прошла в России. В итоге Алиса решила «отдать детей в иностранное образование», чтобы не было ассоциации со знаменитой фамилией.
«Получается, что я вырастила детей-иностранцев. У них французский язык, английский язык и русский язык. И из этих всех языков они общаются по-английски — это для них самое комфортное», — сказала Хазанова.
Как отреагировали россияне
Пользователи Сети ополчились на наследницу артиста. Они напомнили, как та открыто осудила спецоперацию в 2022 году. При этом через год после начала СВО выпустила в России фильм «Белый список». После высказывания о «детях-иностранцах» волна критики полилась на Алису пуще прежнего.
«Еще одна иностранка. На здоровье — ее дети нам не нужны. А папу чего не забирает?» — заявил один из комментаторов.
Интересно
Другой пользователь задался вопросом, зачем россиянам знать про детей Алисы. По его мнению, она стала чужой для России и теперь начала рассуждать о чужой стране.
«А папа ее гребет деньги в России. И ему не нужны никакие иностранные языки», — с иронией заметили участники обсуждения.
Еще один комментатор заявил, что дочь Хазанова только из-за фамилии «пихали как балерину, а потом как актрису».
«Надеюсь, что пойдете до конца — избавитесь от собственности в России и от ее гражданства. И больше никогда не будете сюда приезжать. И даже вспоминать о России», — обратился к Хазановой другой пользователь.
*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.