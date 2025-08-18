«А папу чего не забирает?» Дочь Хазанова получила ответку за слова о «детях-иностранцах»

Дочь актера и режиссера Геннадия Хазанова Алиса заявила, что сознательно воспитала своих детей «иностранцами». Эти откровения вызвали сильную критику в Сети. И хотя гражданская позиция наследницы артиста ужа давно вызывает вопросы, многих ее слова неприятно поразили и показались как минимум неуместными.

Бегство от фамилии

Алиса родилась в браке Хазанова и Златы Эльбаум, на которой актер женился еще в 1970 году. Мать сейчас живет в Израиле, а сама дочь пары — в Европе. При этом Геннадий Викторович продолжает оставаться в России и руководит столичным Театром эстрады.

Недавно наследница дала интервью Татьяне Лазаревой*, чем явно продемонстрировала свои антироссийские взгляды. В беседе с телеведущей она рассказала, что хоть ее дети родились во Франции, часть их жизни и учебы прошла в России. В итоге Алиса решила «отдать детей в иностранное образование», чтобы не было ассоциации со знаменитой фамилией.

«Получается, что я вырастила детей-иностранцев. У них французский язык, английский язык и русский язык. И из этих всех языков они общаются по-английски — это для них самое комфортное», — сказала Хазанова.