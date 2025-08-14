Сегодня 00:01 Двоечник, провокатор и ловелас. Как Михаил Ширвиндт строил жизнь за счет отца и где он сейчас 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Михаил Ширвиндт с детства был окружен легендами советского кино и театра. Сын неподражаемого Александра Ширвиндта, короля иронии, он вырос за кулисами «Ленкома» и ВГИКа, среди друзей семьи — Андрея Миронова, Марка Захарова, Эльдара Рязанова и Михаила Державина. И если отца боготворили миллионы, то сам Михаил не раз оказывался в центре скандалов. Кто он — наследник великой артистической династии или разменявший фамильную харизму на эпатаж провокатор, — разбирался 360.ru.

Детство и юность Михаила Ширвиндта Единственный сын Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой родился 14 августа 1958 года. Известный актер и внучка главного архитектора Москвы познакомились на даче, влюбились друг в друга и поженились. Через год после свадьбы на свет появился Михаил. В гостях у Ширвиндта-старшего и Белоусовой постоянно бывали лучшие представители советского бомонда. Мальчика баловали все, но особенно старался Андрей Миронов — часто приносил в качестве подарка редкие пластинки. Михаил часто бывал за кулисами театра, ездил с отцом на гастроли и съемки.

Учеба, правда, давалась нелегко. В дневнике у сына Ширвиндта мелькали двойки и тройки, школу он сменил не одну и выпускником стал только благодаря знаменитому отцу.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«„Плохо себя вел“ — самая распространенная запись в моем дневнике. Меня ставили в угол, выгоняли из класса, били линейкой, я боролся со школой, она боролась со мной, — рассказывал сам Михаил. Хлопотать за нерадивого молодого человека пришлось и после школьной скамьи — семья пристроила его в Щукинское училище.

Школу я окончил на одни тройки. В театральный институт имени Щукина поступал по блату и ничуть этого не стыжусь. Михаил Ширвиндт

Из вуза Ширвиндт-младший вылетел на третьем курсе: сорвал флаг с архитектурного института и вполне мог бы подпасть под уголовное дело, но снова вмешались родители. «Не знаю, скольких лет жизни им стоило „облегчить ситуацию“, ведь по закону нам грозило от двух до семи лет за надругательство над государственным флагом. Плюс общественный резонанс! Кошмар, но в целом обошлось», — вспоминал Михаил. Восстановиться он смог через два года и Щуку все-таки окончил, после чего в 1981 году попал в труппу «Современника». Этому в том числе помогла дружба с Константином Райкиным.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Карьера на телевидении Путь на ТВ Михаил Ширвиндт начал в 1992 году как ведущий шоу «Лотто-Миллион», занялся продюсированием. С передачами не задавалось: обычно их сворачивали после нескольких пилотных серий. И тогда он решил сделать акцент на новой теме — собаках.

Сам Ширвиндт собак очень любил. И постоянно обращал внимание, как человек меняется, вспоминая о питомце — улыбается и смеется. Так он пришел к идее создания «Дог-шоу».

Премьера программы состоялась в 1995 году, она продержалась в эфире 10 лет: аудитории нравилось наблюдать за тем, как известные медийные персоны показывают домашних любимцев и участвуют в конкурсах вместе с обычными людьми. Ширвиндт также способствовал созданию таких передач, как «Путешествия натуралиста», «Растительная жизнь» и «Охотники за рецептами». Его последний проект — «Хочу знать» — просуществовал пять лет, после чего Михаил решил уйти с телевидения и ударился в кулинарию. С 2017 года он запустил блог на You-Tube «Съедобное-несъедобное», снимал путешествия, знакомил зрителей с кулинарными традициями разных стран, рекомендовал те или иные заведения. Ширвиндт даже пробовал себя в ресторанном бизнесе, но успеха так и не добился.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь Михаила Ширвиндта Ширвиндт не раз признавался, что довольно влюбчив. И первый раз женился, стараясь избавиться от родительской опеки. Избраннице — Елене — хотелось примерно того же. В этом браке у Михаила родился сын, которого назвали в честь Андрея Миронова. Глубоких чувств между супругами не было, и они быстро развелись, сумев сохранить дружеские отношения. В «Сатириконе» Ширвиндт познакомился с Татьяной Морзовой. Артистка театра и солистка танцевального трио стала его второй женой, родила дочь Александру и отказалась от карьеры, посвятив себя проектам мужа. Пара сообщила о расставании в 2019 году — после более чем 30 лет совместной жизни. И Михаил, и Татьяна тогда заявили, что уже восемь лет живут вместе формально, зла друг на друга не держат и имущество делить не собираются.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Возможно, к разводу Ширвиндта подтолкнула новая любовь. Еще во время выхода передачи «Хочу все знать» он познакомился с журналисткой Анастасией Пономаревой. Девушка была младше его на 32 года и сначала жаловалась на большую разницу в возрасте публично, в соцсетях.

Каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом — разве мы им всем мешаем? Анастасия Пономарева

Они стали мужем и женой в декабре 2019 года, а в мае 2020-го Анастасия родила Ширвиндту сына — тоже Михаила.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

Что Михаил Ширвиндт говорил о россиянах и СВО Через день после начала спецоперации России на Украине Ширвиндт жаловался на бессонницу и говорил, что «мозг не может воспринять эту информацию». Позже подобные посты он пообещал удалить — якобы ради подписчиков. Свое специфическое отношение к соотечественникам Ширвиндт показал, когда вступился за осудившую СВО Лию Ахеджакову. Несогласных с артисткой он прямо назвал чернью. «Для меня чернь — это люди, у которых душа черная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипные банальные суждения», — заявлял он.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

На YouTube Михаил также делился воспоминаниями о своей принципиальности, выразившейся еще в несогласии с событиями 2014 года — когда Крым вернулся в состав России. Ширвиндт рассказывал, как его отправляли снимать репортажи на полуостров, а он отказывался.

Мне предложили благословлять Крым во всех его проявлениях — я сказал: «Все, нет, хватит». Михаил Ширвиндт

Досталось от Ширвиндта и артистам, которые, наоборот, поддержали спецоперацию и критически высказывались о покинувших страну россиянах. Например, Валентину Талызину он называл полоумной старушкой. Не понравилось ему и исполнение Валерией композиции «С чего начинается родина», исполненной под аккомпанемент гармониста на фоне руин. «Это ужасная пошлость. Вот захотелось тебе угодить всем, и решила ты сбацать что-нибудь на фоне руин такое патриотическое. Ну так придумай песенку, напиши и кому надо, тот отметит. И спой на фоне руин настоящих или, как в твоем случае, на фоне декораций», — говорил Ширвиндт.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Где Михаил Ширвиндт сейчас После смерти отца Ширвиндт-младший признавался, что его одолела депрессия. Чтобы справиться с этим состоянием, он уезжал на дачу в Истру. «Я уехал в деревню. Москва как веселилась, бурлила и кипела, ровно так же веселится, бурлит и кипит. <…> А у меня чудовищное настроение, — делился Михаил. Он также рассказывал, что занялся производством корма для собак — по совету знакомого и после того, как с рынка начали уходить иностранные производители. Живет Ширвиндт по-прежнему в Москве, иногда, если судить по его соцсетям, бывает за границей. В июне Анастасия Пономарева поделилась с подписчиками семейным фото с мужем и сыном, сделанным в Испании.