Сегодня 05:08 Двойное дно Хазанова. Почему юморист в панике продал все и сбежал, но зарплату получает в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Израиль

Скандалы

Концерты

Россия

Спектакль

Недвижимость

Театры

Зарплаты

Деньги

Квартиры

Артисты

Геннадий Хазанов снова угодил в скандал — напал на журналиста, задавшего неудобный вопрос. А ранее актер продал практически всю недвижимость в России — Хазанов что-то знает и к чему-то готовится, или пытается оборвать все связи с родиной? Как сейчас живет юморист и что он говорил об СВО — в материале 360.ru.

«Иди отдыхай!» Конфликт с журналистом произошел после того, как актер избавился от своей недвижимости в Москве и Подмосковье. По данным Shot, Хазанов продал: квартиру площадью 246 квадратных метров на улице Малая Молчановка в районе Арбат примерно за 237 миллионов рублей;

квартиру площадью 255 квадратных метров на улице Спиридоновка в Пресненском районе за 232 миллиона рублей;

квартиру площадью 114 квадратных метров на улице Серафимовича в районе Якиманка за около 102 миллиона рублей;

дом в Подмосковье. Всего сумма сделки составила около 706 миллионов рублей. В собственности осталась скромная однокомнатная квартирка в 39 «квадратов» на улице Люсиновская в Замоскворечье за примерно 21 миллион рублей. Журналисты встретили Хазанова после спектакля и задали вопросы о продаже имущества и планах отъезда из России. На вопросы артист отвечал неохотно, но заявил, что продал не все имущество, и еще осталось «много».

Фото: РИА «Новости»

Ситуация обострилась у дома на Арбате, в котором он якобы продал квартиру. Хазанов ударил по камере настойчивого журналиста и несколько раз толкнул его. «Иди отдыхай! Ты почему ко мне подошел? Иди, я с тобой поговорю», — произнес при этом артист. Российский артист Стас Садальский на своей странице в соцсетях поиронизировал над внезапным желанием Хазанова избавиться от российской недвижимости. «Никуда не собирается, но недвижимость продал? Значит что-то Геннадий знает, что другие не знают?» — пошутил Садальский.

Из России сбежал, СВО осудил, но зарплату получает С началом спецоперации Хазанов с женой уехали из России, артист при этом записал большое видео, в котором осудил все происходящее. Да и ранее юморист большую часть года проживал за границей — в Израиле, Великобритании. И вот теперь перебрался в «свободную» Прибалтику. От российского имущества Хазанов начал избавляться в 2022 году, сразу после начала СВО. Тогда же он с женой Златой перебрался в Латвию, где у него есть недешевая недвижимость в элитном жилом комплексе «Юрмальская волна» на берегу Балтийского моря, где стоимость трехкомнатной квартиры достигает 60 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

И все это на фоне явного осуждения СВО и действий российских властей. Хазанов в своем эпичном видеообращении просветил россиян, кем был Петр I и что «патриотизм — это рабство», а «насилие совершают массы невежд». «Война такое несправедливое дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Патриотизм, совсем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей», — вещал Хазанов. Несмотря на проживание за границей, Хазанов продолжает исправно получать зарплату в театре, у него проходят концерты, артист участвует в телепроектах. Главным вопросом остается, почему российские налогоплательщики продолжают содержать театр, худрук которого поддерживает чужую страну и чужих граждан.

Фото: РИА «Новости»

История с театром и женой Геннадий Хазанов возглавляет Театр эстрады с 2003 года. За эти годы он заключил множество контрактов, многие из которых выглядят весьма сомнительными. В 2013 году после повторного назначения на должность художественного руководителя, театр подписал договор аренды сроком на три года на прокат театрального оборудования на сумму 41,3 миллиона рублей. Второй стороной соглашения выступала индивидуальный предприниматель Злата Эльбаум — супруга Хазанова. ИП зарегистрировали за два месяца до подписания договора. В сферу деятельности предпринимателя входит и аренда театрального оборудования.

Фото: РИА «Новости»

Вторая родина Хазанова Гражданство Израиля у Геннадия Хазанова, его супруги Златы и дочери Алисы появилось в начале 90-х. Владимир Жириновский тогда поднял вопрос о двойном гражданстве. Он заявил, что второе гражданство берут предатели. Сегодня очередной скандал разразился, когда появилось объявление о благотворительном концерте в Израиле. Собранные средства планируют направить на восстановление больницы «Сорока» в Беэр-Шеве после якобы «иранского ракетного удара».

Фото: РИА «Новости»

А тем временем в приграничных районах России украинские дроны разрушают больницы, школы, детские сады и жилые дома. Страдают мирные люди, в том числе и дети. Однако народный артист РСФСР Хазанов не планирует проводить благотворительный концерт для помощи российским медучреждениям. Хазанов также не выступает на патриотических концертах для военных и их семей, предпочитает гастролировать за рубежом, в том числе не гнушается выступать в недружественных России странах. На этом фоне благотворительный концерт в Израиле выглядит не актом сострадания, а показательным жестом наплевательского отношения к стране, которая дала ему звание, деньги и сытую жизнь.

Фото: РИА «Новости»

Поближе к власти Изучая биографию Хазанова, можно заметить любопытную деталь — актер всегда старался держаться поближе к власти. В 90-е годы активно поддерживал ныне покойного экс-президента Бориса Ельцина как доверенное лицо на выборах 1996 года. Власть платила ему взаимностью. В его 70-летний юбилей Хазанова пригласили в Кремль.

Фото: РИА «Новости»

Но при всей своей «лояльности» к власти Хазанов поддерживал связь с противоположным лагерем — либеральным бомондом, который традиционно сбегает из России при намеке на трудности. В Театре эстрады по-прежнему висит портрет Аллы Пугачевой, несмотря на скандальную позицию певицы в отношении России и ее властей. Хазанов отказывается убирать изображение Примадонны со стены.

Фото: РИА «Новости»

Дочь Алиса и «кровавый Мордор» Единственная дочь Хазанова, бывшая балерина, ныне режиссер Алиса Хазанова обосновалась между Лондоном и Берлином. После начала СВО Хазанова выступила с резкой критикой России и назвала действия страны «жестокостью и предательством». На европейской сцене дочь народного артиста последние три года показывает спектакль о женщинах, пострадавших от «кровавого Мордора». По словам Алисы Хазановой, ее спектакль рассказывает «страшную правду о России».

Фото: РИА «Новости»

Алиса вышла замуж за финансиста Давида Баумана, и сейчас проживает в Европе. У пары двое детей. Недавно Алиса заявила, что гордится тем, что воспитала детей-«иностранцев», которым комфортнее всего разговаривать на английском. Несмотря на многочисленные интервью с осуждением российских властей, Алиса не перестала зарабатывать в России — в столичных кинотеатрах идет ее фильм «Белый список» с Алексеем Серебряковым. За прошедшие несколько лет Алиса Хазанова сняла несколько видео в поддержку израильских жертв, пострадавших от действия ХАМАС. Но никто из семьи Хазановых не вспомнил про жертв украинских террористов в российском приграничье, а также про Аллею Ангелов в ДНР.