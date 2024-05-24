Экс-солистка «Тату» потеряла голос из-за рака
Экс-солистка «Тату» Волкова заявила о потере голоса из-за рака щитовидной железы
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы и потере голоса из-за болезни. Она поделилась своей историей в эфире «Инсайт шоу».
Диагноз артистке поставили в 2012 году.
«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса», — рассказала Волкова.
Ей пришлось пройти долгое лечение и реабилитацию. Затем рак вернулся, ремиссия наступила только в 2019 году.
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