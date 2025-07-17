В Госдуме призвали отменить концерт группы «Тату» в Крыму

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксенову и председателю госсовета республики Владимиру Константинову. Она призвала отменить проведение концерта группы «Тату». Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам Останиной, это необходимо сделать, чтобы исключить возможность нарушения российского законодательства. Она сочла творчество группы провокационным, противоречащими духовно-нравственным ценностям.
Накануне пресс-служба одной из солисток «Тату» Елены Катиной анонсировала ее совместное выступление с Юлией Волковой. Концерт запланировали провести в Ялте 19 июля.
Ранее бывший директор коллектива Леонид Дзюник выразил сомнение, что возрожденная группа продержится долго.
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