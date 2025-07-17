В Госдуме призвали отменить концерт группы «Тату» в Крыму

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксенову и председателю госсовета республики Владимиру Константинову. Она призвала отменить проведение концерта группы «Тату». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Останиной, это необходимо сделать, чтобы исключить возможность нарушения российского законодательства. Она сочла творчество группы провокационным, противоречащими духовно-нравственным ценностям.

Накануне пресс-служба одной из солисток «Тату» Елены Катиной анонсировала ее совместное выступление с Юлией Волковой. Концерт запланировали провести в Ялте 19 июля.

Ранее бывший директор коллектива Леонид Дзюник выразил сомнение, что возрожденная группа продержится долго.