Шахназаров: назначение Богомолова — реликт эпохи до 2022 года

Не стихает скандал с назначением режиссера Константина Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Его кандидатуру продолжают разносить в пух и прах российские звезды и общественные деятели. Публицист Михаил Шахназаров назвал мужа Ксении Собчак воплощением современного уровня российской культуры. Подробности — в материале 360.ru.

Назначение как духовная эвтаназия

Минкультуры объявило о назначении Богомолова на девятый день после смерти предыдущего ректора вуза, Игоря Золотовицкого, который скончался 14 января.

Выбор ведомства вызвал шок в российской театральной среде. Некоторые звезды поддержали скандально известного режиссера, но большинство высказались категорически против.

Так, мхатовцы подали коллективное обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение и назначить на этот пост человека из числа выпускников вуза, который сможет достойно хранить его традиции. Письмо поддержали Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Марьяна Спивак и другие.

За пределами Школы-студии тоже возмущены происходящим. Певица Вика Цыганова сравнила назначение Богомолова с закатом цивилизации, актер Никита Джигурда назвал его духовной эвтаназией, а актриса Яна Поплавская — трагедией.

Многих особенно возмутила насмешливая реакция супруги Константина Юрьевича, журналистки Ксении Собчак. Она разместила в соцсети картинку со сладко спящим медведем и подписью: «Как я сплю, зная, что *** корежит».