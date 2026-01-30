Собчак — в министры культурки. Шахназаров не пощадил Богомолова за Школу-студию МХАТ
Шахназаров: назначение Богомолова — реликт эпохи до 2022 года
Не стихает скандал с назначением режиссера Константина Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Его кандидатуру продолжают разносить в пух и прах российские звезды и общественные деятели. Публицист Михаил Шахназаров назвал мужа Ксении Собчак воплощением современного уровня российской культуры. Подробности — в материале 360.ru.
Назначение как духовная эвтаназия
Минкультуры объявило о назначении Богомолова на девятый день после смерти предыдущего ректора вуза, Игоря Золотовицкого, который скончался 14 января.
Выбор ведомства вызвал шок в российской театральной среде. Некоторые звезды поддержали скандально известного режиссера, но большинство высказались категорически против.
Так, мхатовцы подали коллективное обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение и назначить на этот пост человека из числа выпускников вуза, который сможет достойно хранить его традиции. Письмо поддержали Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Марьяна Спивак и другие.
За пределами Школы-студии тоже возмущены происходящим. Певица Вика Цыганова сравнила назначение Богомолова с закатом цивилизации, актер Никита Джигурда назвал его духовной эвтаназией, а актриса Яна Поплавская — трагедией.
Многих особенно возмутила насмешливая реакция супруги Константина Юрьевича, журналистки Ксении Собчак. Она разместила в соцсети картинку со сладко спящим медведем и подписью: «Как я сплю, зная, что *** корежит».
Реликт уходящей эпохи
Публициста Михаила Шахназарова не удивило назначение Богомолова. Он назвал мужа Собчак реликтом эпохи до 2022 года, когда Россия находилась в шаге от порабощения.
«На Украине произошло полное порабощение отдельно взятой нации. Одурманивание, оболванивание — и в результате порабощение. Мы в шаге от этого были, и мы далеко не полностью себя от этого отряхнули. Назначение Богомолова тому подтверждение», — сказал он в эфире Rutube-шоу «Полный абзац».
По словам Шахназарова, режиссер является воплощением нынешнего уровня российской культуры. Публицист с горькой иронией предложил назначить Собчак следующим министром культуры.
«Лучшего министра культуры для такой культуры, как сейчас у нас, просто нет. <…> Дело в том, что в России нет культуры. Есть местечковая культурка. Вы еще не поняли? Посмотрите на нашу сцену, посмотрите на наш телевизор — и вы многое поймете», — заключил он.