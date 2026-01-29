«Не Юлю же Меньшову?» Поплавскую заинтересовало, кого Собчак назвала *** из-за мужа
Поплавскую заинтересовало, кого имела в виду Собчак в посте о Школе-студии МХАТ
Назначение режиссера Константина Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ привело к скандалу в театральной среде. Актриса Яна Поплавская оценила происходящее ни много ни мало как трагедию. По ее словам, завязка настолько яркая, что развязка обещает быть не менее интересной.
Назначение Богомолова последовало после смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Мастера не стало 14 января.
Спустя девять дней после его гибели стало известно, что должность отдали мужу Ксении Собчак. Это решение вызвало возмущение студентов и выпускников, напомнивших о том, что он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, хотя для учебного заведения преемственность — не пустой звук.
Помимо этого, в своем обращении к министру культуры Ольге Любимовой они отметили, что Богомолов не соответствует этическим принципам Школы-студии. Письмо поддержали многие известные деятели культуры. В том числе Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев. Любимова на него пока никак публично не отреагировала.
Высказалась о скандале и актриса Яна Поплавская. В своем телеграм-канале она отметила, что выпускалась из Щукинского училища и Школа-студия МХАТ не ее альма-матер, однако в нынешней ситуации считает нужным обозначить и свою точку зрения.
Дело не во МХАТ, вопрос глобальнее — в нашей русской культуре. Я не думаю, что Богомолов ходил по кабинетам и просил назначить его ректором — у него есть Театр на Бронной и Театр Виктюка. Но Ольга Любимова почему-то решает именно ему дать еще нагрузку, хотя он даже не выпускник школы-студии МХАТ.
Яна Поплавская
«Ну логично же: есть школа вахтанговская, щукинская, мхатовская — у каждой школы свой профиль, свои традиции и свои продолжатели. Как будто у покойного Игоря Золотовицкого не было в команде достойных продолжателей его дела! Как будто нет больше в российской культуре режиссеров, худруков, театральных педагогов, кончились!» — возмутилась актриса.
По мнению Поплавской, происходящее выглядит так, словно должности действительно «распихивают по своим» или максимально лояльным: «навешивают на них по два-три театра. И ректорство придачу».
«Вот и спросите министра культуры, кого назначают, кого награждают, почему награду „За труды в культуре“ получает бюст Семенович. Богомолов, Прилепин, Саша Бортич… были активными сторонниками Навального. Ольга Бузова обещала эмигрировать из России, если Навальный умрет в тюрьме. У этих людей сейчас все очень хорошо!» — добавила она.
И мне интересно, кого имела в виду Ксения Собчак, когда написала, что от назначения «*** корежит». Не Юлю же Меньшову, великолепную актрису, дочь гениального актера и режиссера Владимира Меньшова и Веры Алентовой (вся семья — выпускники школы-студии МХАТ)? Не Людмилу же Поргину? Не Антона Шагина или Марьяну Спивак? Не Станислава Садальского? А кого же?
Яна Поплавская
«И все-таки пазл не складывается. А может, Собчак про Любимову что-то знает и только у нее есть последний кусочек этого пазла?» — заключила артистка.
Более резкую оценку назначению Богомолова в Школу-студию МХАТ дал Никита Джигурда. Он поставил вопрос ребром: проглотят это или все-таки согласятся на духовную эвтаназию? По мнению артиста, отдать должность ректора скандальному режиссеру было все равно что пустить лису в курятник.