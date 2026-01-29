«Не Юлю же Меньшову?» Поплавскую заинтересовало, кого Собчак назвала *** из-за мужа

Поплавскую заинтересовало, кого имела в виду Собчак в посте о Школе-студии МХАТ

Назначение режиссера Константина Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ привело к скандалу в театральной среде. Актриса Яна Поплавская оценила происходящее ни много ни мало как трагедию. По ее словам, завязка настолько яркая, что развязка обещает быть не менее интересной.

Назначение Богомолова последовало после смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Мастера не стало 14 января.

Спустя девять дней после его гибели стало известно, что должность отдали мужу Ксении Собчак. Это решение вызвало возмущение студентов и выпускников, напомнивших о том, что он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, хотя для учебного заведения преемственность — не пустой звук.

Помимо этого, в своем обращении к министру культуры Ольге Любимовой они отметили, что Богомолов не соответствует этическим принципам Школы-студии. Письмо поддержали многие известные деятели культуры. В том числе Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев. Любимова на него пока никак публично не отреагировала.

Высказалась о скандале и актриса Яна Поплавская. В своем телеграм-канале она отметила, что выпускалась из Щукинского училища и Школа-студия МХАТ не ее альма-матер, однако в нынешней ситуации считает нужным обозначить и свою точку зрения.