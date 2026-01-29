«Проглотят этот беспредел?» Джигурда разнес назначение Богомолова в Школу-студию МХАТ
Джигурда призвал отменить назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Назначение режиссера Константина Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ является крупной ошибкой. Об этом заявил актер и певец Никита Джигурда в обращении в своем телеграм-канале.
По словам артиста, супруг Собчак — действительно талантливый постановщик-экспериментатор, однако к легендарному вузу его таланты не имеют никакого отношения.
«Назначить Костю Богомолова ректором школы MXAT — это как назначить матерого извращенца ректором школы создания настоящих мужчин. Или, как в басне, пустить лису в курятник», — написал Джигурда.
Артист призвал пересмотреть принятое Минкультом решение и добиться, чтобы должность отдали более подходящей кандидатуре. Он уверен, что назначение стало проверкой для общества.
«Проглотят гои этот беспредел или добровольно устроят себе духовную эвтаназию?» — написал он.
Ранее стало известно, что сам Богомолов обвинил критиков в желании превратить Школу-студию МХАТ в секту.