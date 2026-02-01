Слезы Георгиади, вердикты Соседова. Кто победил в первом выпуске шоу «Суперстар! Битва сезонов»

Накануне на НТВ стартовало громкое музыкальное событие — шестой сезон шоу «Суперстар!», получивший название «Битва сезонов». Бороться за победу в нем будут самые яркие триумфаторы и фавориты прошлых лет. Цель — определить сильнейшего из сильнейших. Первый выпуск сразу обозначил жесткие правила игры.

За победу бьются сильнейшие

По задумке организаторов, шестой сезон стал эволюцией формата проекта. Теперь участники не только борются за личный успех, но и отстаивают честь своего победного сезона. В шоу вернулись 10 звезд:

Алексей Глызин (победитель четвертого сезона);

Анастасия Макаревич (полуфиналистка четвертого сезона);

Виктор Салтыков (победитель второго сезона);

Влад Сташевский (финалист первого сезона);

Жан Милимеров (финалист третьего сезона);

Ирина Шведова (победительница первого сезона);

Ксения Георгиади (победительница пятого сезона);

Ольга Зарубина (победительница третьего сезона);

Сергей Челобанов (финалист пятого сезона);

Шура (победитель первого сезона).

Правила остались суровыми. После каждого выступления жюри — Сергей Соседов, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Ирина Понаровская — выставляет оценки: «огонь» (два балла), «фейерверк» (один балл) или «пшик» (ноль баллов).

Участник с наименьшим количеством баллов покидает проект. Помогают поддерживать накал страстей в эфире ведущие — Наташа Королева и Вадим Такменев.