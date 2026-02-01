Слезы Георгиади, вердикты Соседова. Кто победил в первом выпуске шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Накануне на НТВ стартовало громкое музыкальное событие — шестой сезон шоу «Суперстар!», получивший название «Битва сезонов». Бороться за победу в нем будут самые яркие триумфаторы и фавориты прошлых лет. Цель — определить сильнейшего из сильнейших. Первый выпуск сразу обозначил жесткие правила игры.
За победу бьются сильнейшие
По задумке организаторов, шестой сезон стал эволюцией формата проекта. Теперь участники не только борются за личный успех, но и отстаивают честь своего победного сезона. В шоу вернулись 10 звезд:
- Алексей Глызин (победитель четвертого сезона);
- Анастасия Макаревич (полуфиналистка четвертого сезона);
- Виктор Салтыков (победитель второго сезона);
- Влад Сташевский (финалист первого сезона);
- Жан Милимеров (финалист третьего сезона);
- Ирина Шведова (победительница первого сезона);
- Ксения Георгиади (победительница пятого сезона);
- Ольга Зарубина (победительница третьего сезона);
- Сергей Челобанов (финалист пятого сезона);
- Шура (победитель первого сезона).
Правила остались суровыми. После каждого выступления жюри — Сергей Соседов, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Ирина Понаровская — выставляет оценки: «огонь» (два балла), «фейерверк» (один балл) или «пшик» (ноль баллов).
Участник с наименьшим количеством баллов покидает проект. Помогают поддерживать накал страстей в эфире ведущие — Наташа Королева и Вадим Такменев.
Разбор полетов
Первый выпуск показал, что с блеском исполнить свой же собственный хит — задача не из легких. От артистов ждали не просто повторения, а новой глубины, актуальности и шоу.
Безусловные лидеры (по восемь баллов):
- Ксения Георгиади с легендарной балладой «Ищу тебя» тронула до слез зрителей и сама едва не расплакалась во время выступления.
- Анастасия Макаревич зарядила зал энергичным «Субботним вечером», продемонстрировав, что даже не самый раскрученный хит может покорить публику.
- Жан Милимеров с «Восточной песней» из репертуара «Премьер-министра» напомнил о начале нулевых и получил высшие баллы за безупречное исполнение.
- Виктор Салтыков подтвердил статус живой легенды. «Белая ночь» прозвучала мощно и современно, собрав все «огни» от жюри.
- Сергей Челобанов превратил «О, Боже» в мини-спектакль в алых декорациях, поразив всех театральностью и эмоциональной подачей.
- Ирина Шведова с песней «Странница» показала высший пилотаж артиста, где каждая нота и жест были наполнены смыслом.
Спорные моменты и жесткая критика
Самым строгим судьей выпуска оказался Сергей Соседов, который, как всегда, не постеснялся откровенно критиковать исполнителей, если что-то в их выступлении пришлось ему не по вкусу. Его комментарии зачастую расходились с мнением коллег.
- Ольга Зарубина («На теплоходе музыка играет») получила семь баллов. Соседов счел трактовку композиции слишком легкомысленной для конкурса.
- Алексей Глызин («Ты не ангел») тоже заработал семь баллов. К следующему выпуску он пообещал исправиться и выступить лучше.
- Шура («Твори добро») также стал объектом критики Соседова за сценическое поведение, хотя других членов судейской коллегии все устроило. Итоговая сумма — семь баллов.
Кто оказался на грани вылета
Главным аутсайдером выпуска всего с тремя баллами стал Влад Сташевский. Его ностальгический хит «Любовь здесь больше не живет» не нашел отклика в сердцах судей.
По мнению жюри, артист перерос песню, а его нынешнее исполнение было слишком веселым для весьма грустного текста. Теперь звезде требуется приложить большие усилия в следующем выпуске, чтобы остаться в проекте.
Премьера «Битвы сезонов» сразу показала: конкурс будет жестким. И уже в следующем выпуске с новой тематикой расстановка сил может резко поменяться. Зрители увидят битву не только голосов, но и харизмы, сценического опыта и умения быть актуальным здесь и сейчас.