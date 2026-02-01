Слезы Георгиади, вердикты Соседова. Кто победил в первом выпуске шоу «Суперстар! Битва сезонов»

Фото: РИА «Новости»

Накануне на НТВ стартовало громкое музыкальное событие — шестой сезон шоу «Суперстар!», получивший название «Битва сезонов». Бороться за победу в нем будут самые яркие триумфаторы и фавориты прошлых лет. Цель — определить сильнейшего из сильнейших. Первый выпуск сразу обозначил жесткие правила игры.

За победу бьются сильнейшие

По задумке организаторов, шестой сезон стал эволюцией формата проекта. Теперь участники не только борются за личный успех, но и отстаивают честь своего победного сезона. В шоу вернулись 10 звезд:

Правила остались суровыми. После каждого выступления жюри — Сергей Соседов, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Ирина Понаровская — выставляет оценки: «огонь» (два балла), «фейерверк» (один балл) или «пшик» (ноль баллов).

Участник с наименьшим количеством баллов покидает проект. Помогают поддерживать накал страстей в эфире ведущие — Наташа Королева и Вадим Такменев.

Фото: РИА «Новости»

Разбор полетов

Первый выпуск показал, что с блеском исполнить свой же собственный хит — задача не из легких. От артистов ждали не просто повторения, а новой глубины, актуальности и шоу.

Безусловные лидеры (по восемь баллов):

Спорные моменты и жесткая критика

Самым строгим судьей выпуска оказался Сергей Соседов, который, как всегда, не постеснялся откровенно критиковать исполнителей, если что-то в их выступлении пришлось ему не по вкусу. Его комментарии зачастую расходились с мнением коллег.

Фото: РИА «Новости»

Кто оказался на грани вылета

Главным аутсайдером выпуска всего с тремя баллами стал Влад Сташевский. Его ностальгический хит «Любовь здесь больше не живет» не нашел отклика в сердцах судей.

По мнению жюри, артист перерос песню, а его нынешнее исполнение было слишком веселым для весьма грустного текста. Теперь звезде требуется приложить большие усилия в следующем выпуске, чтобы остаться в проекте.

Премьера «Битвы сезонов» сразу показала: конкурс будет жестким. И уже в следующем выпуске с новой тематикой расстановка сил может резко поменяться. Зрители увидят битву не только голосов, но и харизмы, сценического опыта и умения быть актуальным здесь и сейчас.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте