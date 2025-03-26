«Это очень сложно». Соседов раскрыл особенности съемок шоу «Суперстар!»

Шоу «Суперстар!» на НТВ снимается одним дублем без заранее заготовленных реплик. Члены жюри узнают лишь порядок выступлений музыкантов и за минуту придумывают, что сказать, сообщил Ura.ru музыкальный критик Сергей Соседов.

«Раньше нам давали список, какой артист, какую песню поет. Сейчас — нет. У нас есть просто список певцов: кто идет и за кем. Мы слышим и сразу же оцениваем. Это очень сложно», — рассказал он.

Членам жюри, по словам Соседова, приходится придумать развернутый отзыв на выступление за мгновение между окончанием песни и выходом ведущих. При этом заново отснять какой-то эпизод не получится. Съемки проходят одним дублем по шесть-семь часов подряд, а комментарии звезд ни с кем не согласовываются.

Соседов раскритиковал ведущую Леру Кудрявцеву за неуместную лексику. Она часто говорит о мурашках, реагирует словами «круто» и «вау».

«Это хорошо в молодежной тусовке где-то. Но когда это идет с экрана, это звучит дико, безусловно», — заявил критик.

Ранее Стас Пьеха устроил скандал из-за холода на съемочной площадке «Суперстар!». Организаторы не смогли выключить кондиционер, и он все шесть часов обдувал спины членов жюри.