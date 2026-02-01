Объявлены итоги первого выпуска «Суперстар! Битва сезонов»
Певец Влад Сташевский проиграл в первом выпуске шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Премьера шоу «Суперстар! Битва сезонов» на НТВ состоялась 31 января. По итогам первого выпуска кандидатом на вылет стал певец Влад Сташевский.
На сцену вышли 10 артистов — победителей и самых ярких участников предыдущих сезонов перезапуска популярного шоу нулевых «Ты — суперстар!». В первом выпуске «Суперстар! Битва сезонов» они исполнили свои самые успешные хиты.
Максимальную оценку жюри, по восемь баллов, получили шесть конкурсантов: Ксения Георгиади, Анастасия Макаревич, Ирина Шведова, Жан Милимеров, Виктор Салтыков и Сергей Челобанов. Сташевский получил три балла, но не выбыл. По правилам шоу он уйдет, если получит минимальное количество баллов в следующем эфире.
