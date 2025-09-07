Лолита рассказала, почему уступила роль ведущей «Суперстара» Наташе Королеве

Певица Лолита Милявская не вернется в проект «Суперстар» в качестве ведущей. Артистка призналась Ura.ru , что ей тяжело заниматься шоу.

Новой ведущей передачи стала исполнительница хита «Маленькая страна» Наташа Королева. Лолита призналась, что уступила дорогу новым людям, чтобы зрителям было интересно.

«У каждого проекта должно быть дыхание. Когда ты все время повторяешься, становится неинтересно. Я это прекрасно понимаю. Все, что я могла дать проекту, я дала», — подчеркнула она.

Певица добавила, что хочет сосредоточиться на музыкальной карьере. Она назвала работу ведущей тяжелым трудом и объяснила, что ей гораздо легче петь на сцене или записывать песни в студии.

