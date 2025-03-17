Режиссер с «приворотом» на деньги. Биография, фильмы и скандалы Сарика Андреасяна

Режиссер Сарик Андреасян недавно попал в очередной скандал: оскорбил Андрея Тарковского и студентов киноколледжа. Теперь общественники предлагают лишить кинодеятеля финансирования и проверить его гражданство. Как складывалась карьера Андреасяна и какие фильмы он снял — в материале 360.ru

Биография Сарика Андреасяна Сарик Андреасян родился в августе 1984 года в Ереване. Скоро семья — родители, четверо мальчишек и младшая дочка — перебралась в казахский город Кустанай. Там будущий режиссер окончил гимназию с гуманитарным уклоном и поступил местный вуз, на факультет журналистики. Студенчество открыло Андреасяну «Клуб веселых и находчивых»: он начал успешно играть в региональной лиге. Вот только его команда «Новые армяне» пустилась в гастрольный «чес», не спросив старших, в этом случае — правообладателя бренда «КВН» телевизионное творческое объединение «АМиК».

Фото: Сарик Андреасян / РИА «Новости»

В наказание все провинившиеся навсегда вылетели из клуба. Но это не остановило Андреасяна, он отправился штурмовать Москву. Там окончил «Мастерскую Юрия Грымова» по специальности «режиссер кино» и стал специализироваться на музыкальных видеоклипах и рекламе.

Интересно Режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, худрук театра «Модерн» и студии «ЮГ», академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы (да, такое, оказывается, бывает) и прочая, и прочая Юрий Грымов в свое время прославился тем, что взялся делать новый логотип Большого театра. Скоро выяснилось, что картуш — орнаментальная окантовка в виде свитка со свернутыми углами — он позаимствовал из фотобанка. Причем даже поленился хоть как-то изменить исходник. Режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, худрук театра «Модерн» и студии «ЮГ», академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы (да, такое, оказывается, бывает) и прочая, и прочая Юрий Грымов в свое время прославился тем, что взялся делать новый логотип Большого театра. Скоро выяснилось, что картуш — орнаментальная окантовка в виде свитка со свернутыми углами — он позаимствовал из фотобанка. Причем даже поленился хоть как-то изменить исходник.

Фильмы Сарика Андреасяна После учебы Андреасян взялся создавать сценарии, например писал диалоги для одного из сезонов сериала «Не родись красивой». Затем выступил автором идеи и режиссером-постановщиком программы «Бла-бла шоу», снимал пилотные серии сериала «Горький нестандарт» (он, правда, так и не увидел эфир). Наконец, в 2008 году случился полновесный дебют: Андреасян снял фильм «ЛОпуХИ», причем сценарий тоже написал он с товарищами. В главных ролях пытались шутить парни из команды КВН «Уездный город». Если судить по деньгам, картина вышла удачной: при затрате в миллион долларов в прокате собрала пять.

Фото: Слева направо: Сергей Писаренко, Сарик Андреасян и Евгений Никишин перед премьерой фильма «ЛОпуХИ», Москва, 2009 год. Руслан Кривобок / РИА «Новости»

Следующим большим фильмом стало своеобразное продолжение советской киноклассики — «Служебный роман. Наше время». Там, кстати, Новосельцева сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Хотя критики оттоптались по этой поделке, она снова оказалась коммерчески выгодной — и окупилась, и заработала. В 2010 году Андреасян вместе с братом основал собственную кинокомпанию Enjoy Movies и начал выступать не только сценаристом, режиссером, но и продюсером своих шедевров. Первым проектом стал снова кассово успешный фильм «Беременный», который многим показался плохой копией американской ленты «Джуниор» с Арнольдом Шварценеггером.

Фото: РИА «Новости»

Собственно, так все и шло дальше: критики оплевывали картины Андреасяна, но они почти неизменно приносили деньги своим создателям, а значит — достаточно людей ходили на них в кино, платили за билеты, причем делали это добровольно. Очередной тому пример — «Тот еще Карлсон»: бюджет 110 миллионов рублей, прокат — 300 с хвостиком. Свернуть все на отсутствие альтернативы нельзя: тогда еще Голливуд не ушел из России. Мало того, Голливуд сам сотрудничал с Андреасяном. Правда, тут вышла незадача — криминальная драма «Ограбление по-американски» с Эдрианом Броуди отбила только одну пятую бюджета. Фильм сильно не понравился ни россиянам, ни американцам.

Фото: Режиссер фильма «Землетрясение» Сарик Андреасян на премьере в кинотеатре «Октябрь», Москва. Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Но это исключение, в остальном все получалось отлично. Даже супергеройские «Защитники», которых так метко и талантливо разнес Евгений BadComedian Баженов, умудрились больше чем вдвое оправдать траты. Как это получается у Андреасяна — загадка. Не иначе как приворот на деньги. С годами режиссер доказал свою «всеядность», ну, или универсальность. Он легко снимал комедии, боевики, фильмы-катастрофы, фантастику, ужасы, сериалы о Чикатило, «ангарского маньяка» и девочке Манюне, экранизировал классику и детские сказки. Говорят, сейчас мультфильм на подходе. Судя по прибыли, зрителям все это по-прежнему нравится.

Фото: Актриса Наталья Рудова, режиссер Сарик Андреасян и продюсер Гевонд Андреасян (слева направо) на премьере фильма «Мафия: игра на выживание» / РИА «Новости»

Кого снимает Андреасян Помимо экс-кавээнщиков вроде Зеленского и участников Comedy Club, режиссер чаще всего снимает Дмитрия Нагиева. Один из самых дорогих артистов России засветился во многих проектах Андреасяна, сыграв и русского иммигранта, и эксцентричного миллионера, и главного маньяка СССР, и праведного мстителя, и много кого еще. Также режиссер любит привлекать в свои проекты известных актеров еще советского кино. Не много — одного, максимум — двух, чтобы они украсили собой киноленту и придали ей вес. Так, можно увидеть Светлану Немоляеву, Екатерину Васильеву, Татьяну Васильеву, Юрия Стоянова, Станислава Садальского. Как положено приличному мужу-режиссеру еще со времен Григория Александрова, в картинах Андреасяна появлялась и его жена, вторая по счету. В числе последних ролей Лизы Моряк — Татьяна Ларина в «Онегине».

Фото: Сарик Андреасян со своей второй женой Елизаветой Моряк на премьере фильма «Онегин», Москва. Alexey Belkin / www.globallookpress.com

Скандалы с участием Андреасяна Отношение части россиян к творчеству режиссера в 2021 году продемонстрировала Лера Кудрявцева. Будучи ведущей конкурса «Новая волна», она сострила со сцены, что фильмов Сарика Андреасяна «много, но, как говорится, хорошего мало». Ответ не заставил себя долго ждать: Андреасян назвал Кудрявцеву плохо воспитанной тварью с грязным ртом. Дама тут же призналась, что просто зачитала шутку из сценария. Муж ведущей хотел было поговорить с режиссером по-мужски, но тот быстро извинился, и историю замяли.

Фото: Лера Кудрявцева. Belkin Alexey / www.globallookpress.com

Спустя год бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева у себя в соцсетях повздыхала, что путь в Голливуд ей заказан из-за санкций, а идти работать к Андреасяну не хочется. Тот снова быстро ответил, что его студия «еще не доросла» до этой актрисы, разгорелась короткая перепалка, но на том все и кончилось. Последняя история разыгралась недавно: во время лекции в московском киноколледже Андреасян поссорился со студентами. Режиссер признался в ненависти к советскому мэтру Андрею Тарковскому и авторскому кино, которое назвал деградирующим. Своих слушателей окрестил «малолетними маргиналами».

Фото: Сарик Андреасян. AndrÃ© Havergo / www.globallookpress.com

Повышать голос на учащихся было лишним. Это режиссер позже признал и извинился. Правда, общественники теперь просят проверить, законно ли Андреасян получил гражданство России, и потребовали запретить ему просветительскую и культурную деятельность. Представители Госдумы со своей стороны попросили Минкульт прекратить финансирование проектов Андреасяна. По информации от депутатов, за последние 10 лет режиссер получил 590 миллионов рублей из бюджета, а большую часть из них — 415 миллионов — выделили в качестве безвозмездных субсидий.