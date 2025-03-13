Сарику Андреасяну пригрозили депортацией из России

Представители общероссийского общественного движения «Ветераны России» обратились в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли режиссер Сарик Андреасян получил гражданство России. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале .

Общественники также попросили проверить его заявления на предмет нарушения российского законодательства. Кроме того, «Ветераны России» потребовали запретить культурную деятельность Андреасяна в стране.

«Также общественники требуют запретить культурную деятельность Сарика Андреасяна в стране. Если в документах найдут нарушения, то может встать вопрос о депортации», — уточнили в организации.

До этого глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил «Абзацу», что режиссеру нужно запретить вести просветительскую и культурную деятельность. Поводом для обращения активистов стали высказывания режиссера о творчестве Андрея Тарковского. Во время дискуссии со студентами Московского киноколледжа Андреасян заявил, что «Тарковский — это ужасно». Он также признался, что ненавидит авторское кино, считает его деградирующим.