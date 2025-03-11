В Госдуме призвали лишить финансирования фильмы Сарика Андреасяна
Депутат Гусев предложил пересмотреть финансирование проектов Сарика Андреасяна
Госдума призвала Минкульт прекратить финансирование проектов скандального режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо, которое депутат Дмитрий Гусев направил к министру культуры Ольге Любимовой.
По данным Гусева, за последние 10 лет Андреасян получил 590 миллионов рублей из бюджета. Большая часть из них — 415 миллионов — была выделена режиссеру в качестве безвозмездных субсидий. Еще 175 миллионов он получил как возвратные от Фонда кино.
«Однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей», — написал депутат.
Поводом для обращения депутата стало поведение Андреасяна на встрече со студентами Московской школы кино.
«Это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — добавил Гусев.
На прошлой неделе Сарик Андреасян попал в центр скандала после того, как сорвал лекцию в Московском киноколледже № 40. Он заявил, что ненавидит Тарковского и назвал его работы «деградирующим кинематографом». Андреасян возмутился, что студенты не смотрели его фильмы, обвинил их в неуважении и покинул аудиторию.
После этого он пытался замять конфликт и извинился перед учащимися, попросив их не публиковать видео его выступления в Сеть, но кадры его бурных высказываний все равно утекли в интернет.
На следующий день режиссер рассказал, что приехать в киношколу его попросил друг, сын которого учится в этом учебном заведении. При этом, по его словам, он не знал, «к какой аудитории» идет. В своем обращении Андреасян высказал мнение, что такие киношколы выпускают «либералов, которые ненавидят свою страну» и провоцируют мыслящих не так, как они.
Режиссер театра и кино Владимир Котт в беседе с 360.ru сказал, что жесткие высказывания о фильмах режиссера Андрея Тарковского должны были быть сформулированы в другой форме.