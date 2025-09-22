Раскрыто имя олигарха, которому подчиняется Пугачева. Кто стоит за Примадонной?
Певице Алле Пугачевой грозит до пяти лет колонии за оправдание терроризма после ее слов о Джохаре Дудаеве. Своими заявлениями артистка пытается взбаламутить российский народ и дестабилизировать обстановку в стране. Но кто за всем этим стоит и кому подчиняется Примадонна?
В большом интервью Катерине Гордеевой* Пугачева наговорила комплементов в адрес первого президента Чеченской Республики Ичкерия** Джохара Дудаева. Артистка назвала его «приличным, интеллигентным и порядочным человеком».
«От войны до войны живу. Особенно первая чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева: настолько был приличный, порядочный и интеллигентный человек», — сказала Пугачева.
Она выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив. В России слова примадонны назвали предательством.
«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
В СМИ появилось информация, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии после ее интервью. На нее уже подали в суд — иск составил адвокат Александр Трещев, который потребовал от певицы 1,5 миллиарда рублей. По словам юриста, Пугачева своими заявлениями оскорбляет всех ветеранов боевых действий.
Взбаламутить народ по западным методичкам
В интервью Пугачевой все было по западным методичкам, заявил «Царьграду» руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он назвал упоминание Пугачевой Дудаева попыткой внести раскол в российское общество.
«Идет СВО. Непростое время. И Пугачева хотела, грубо говоря, чуть-чуть народ взбаламутить своим появлением. И они сейчас начнут наблюдать, что у нас внутри страны будет происходить», — отметил он.
По его словам, в России сделают все возможное, чтобы ситуация оставалась стабильной и соседи не ругались между собой.
Потому что это все [направлено] на межнациональную рознь.
Виталий Бородин
руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией
Заявления Пугачевой схожи с позицией стран НАТО, добавил Бородин.
«За этим всем стоит, чтобы вы знали, беглый олигарх, уголовник [Михаил] Ходорковский*. И мы прекрасно все понимаем, даем оценку происходящему. Мы надеемся, что наши органы увидят, услышат. И ставим вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал общественник.
Он добавил, что Пугачеву взяли как инструмент, с помощью которого натовские страны пытаются добиться своей цели.
«А у нас цель — защитить нашу страну, наших граждан, поддержать нашего национального лидера Владимира Путина», — подчеркнул Бородин.
Лишить звания народной артистки
В России после интервью Пугачевой стали собирать подписи, чтобы лишить ее звания народной артистки. Петиция менее чем за сутки набрала пять тысяч голосов. Люди устали смотреть на артистку, которая живет за границей со своими детьми на широкую ногу, никак не помогая родине, заявил Бородин.
«Даже наоборот, идут вразрез с государством, пытаются „внести сор“ в избу, в страну… Благодаря Владимиру Владимировичу нас уважают, с нами считаются. И Америка — с нами садятся и договариваются, с нами пытаются решить все конфликты. А вот эти Пугачевы — они пытаются повлиять на общественность, на граждан. Не получится, мы не дадим», — подытожил общественник.
Он напомнил, что Россия — могучая и сильная страна, которая пройдет все выпавшие на ее долю испытания.
* Екатерина Гордеева, Михаил Ходорковский — признаны Минюстом России иноагентами.
** ЧРИ (Чеченская Республика Ичкерия) — признана террористической организацией в России.