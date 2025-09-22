Раскрыто имя олигарха, которому подчиняется Пугачева. Кто стоит за Примадонной?

Певице Алле Пугачевой грозит до пяти лет колонии за оправдание терроризма после ее слов о Джохаре Дудаеве. Своими заявлениями артистка пытается взбаламутить российский народ и дестабилизировать обстановку в стране. Но кто за всем этим стоит и кому подчиняется Примадонна?

В большом интервью Катерине Гордеевой* Пугачева наговорила комплементов в адрес первого президента Чеченской Республики Ичкерия** Джохара Дудаева. Артистка назвала его «приличным, интеллигентным и порядочным человеком».

«От войны до войны живу. Особенно первая чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева: настолько был приличный, порядочный и интеллигентный человек», — сказала Пугачева.

Она выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив. В России слова примадонны назвали предательством.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

В СМИ появилось информация, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии после ее интервью. На нее уже подали в суд — иск составил адвокат Александр Трещев, который потребовал от певицы 1,5 миллиарда рублей. По словам юриста, Пугачева своими заявлениями оскорбляет всех ветеранов боевых действий.